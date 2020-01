Cina, la Città Proibita chiusa a causa del Coronavirus

Cina. L'ex palazzo degli imperatori chiuderà le sue porte a partire da sabato «per evitare contaminazioni legate al raduno dei visitatori», ha annunciato il museo in un comunicato stampa. no a nuovo avviso a causa dell'epidemia virale che ha iniziato a diffondersi dalla. L'ex palazzo degli imperatori chiuderà le sue porte a partire da sabato «per evitare contaminazioni legate al raduno dei visitatori», ha annunciato il museo in un comunicato stampa.

Le autorità cinesi hanno chiuso la, l'attrazione più famosa di Pechino, a causa dei timori per il. La città resterà chiusa fiAnnullati anche i festeggiamenti per il Capodanno. Bloccato il traffico dei treni in tre città. Anche Macao ha cancellato tutte le celebrazioni del capodanno cinese, dopo che è stato accertato un secondo caso di coronavirus in un uomo di 66 anni. A Fiumicino sono passati in un canale sanitario dedicato 202 viaggiatori in arrivo da Wuhan , ai quali sono state applicate per la prima volta le procedure contro la diffusione del contagio. Stanno tutti bene. Attese le decisioni dell'Oms. Non ha un'infezione da coronavirus l'uomo ricoverato a San Pietroburgo. Il virus si sarebbe ricombinato e sarebbe arrivato all'uomo dai serpenti dopo la trasmissione dai pipistrelli.