Show di Benigni a San Pietro dopo l'Angelus del Papa, sarà la guest star della Giornata Mondiale dei Bambini il 26 maggio

Roberto Benigni debutta sul sagrato della basilica di San Pietro con un monologo sulla forza dei bambini, parlerà del loro futuro e delle responsabilità che gravano sui 'grandi'. Lo show che darà voce a chi chiede la pace nel mondo rappresenta il momento culminante e finale di un evento pre-giubilare dedicato all'infanzia mondiale. Subito dopo la messa mattutina presieduta da Papa Francesco e la successiva recita dell'Angelus domenicale che avverrà sul sagrato della basilica vaticana, entrerà in scena l'attore toscano e davanti al Papa, ai cardinali, ai vescovi e ad una folla di circa centomila ragazzini arrivati da ogni parte d'Italia e d'Europa (alcuni però anche da diverse zone calde del mondo) Benigni prenderà la parola per interpretare un monologo da lui composto per l'occasione.

Papa Francesco abbraccia Roberto Benigni, incontro tra due amici prima dell'udienza del mercoledì

La Giornata mondiale dei bambini si aprirà il giorno prima, sabato, alle 15.30 allo Stadio Olimpico con un incontro fatto di musica, sport, riflessioni e spiritualità al quale parteciperanno i ragazzini provenienti da oltre 100 nazioni.

Il Pontefice darà il «calcio d'inizio» dell'evento con una partita tra i bambini e i calciatori internazionali capitanati da Gianluigi Buffon. L'evento allo Stadio Olimpico sarà condotto da Carlo Conti e si aprirà con una sfilata di oltre 100 delegazioni in abiti tradizionali. I momenti musicali vedranno l'inno dell'evento di Marco Frisina, il Piccolo Coro dello Zecchino d'Oro e i cori della Galassia, Renato Zero, Al Bano, Orietta Berti, Carolina Bencivenga. Quindi le domande dei bambini al Papa; le testimonianze di Catherine Russell, direttore esecutivo di Unicef, di Lino Banfi, del regista Matteo Garrone, accompagnato dal protagonista del suo ultimo film «Io Capitano», il senegalese Seydou Sarr. Infine la proiezione del trailer del cortometraggio «La Casa di tutti» scritto e diretto dai Manetti bros prodotto da Mompracem.

«Benigni e la moglie Nicoletta Braschi ospitarono a casa suore in fuga dalla guerra»

«Sarà un evento di portata mondiale, non solo per la storia della Chiesa, ma per l'umanità - ha dichiarato padre Enzo Fortunato, coordinatore dell'evento -. Un controcanto di speranza, un segnale ai signori della guerra. Vogliamo guardare il mondo con gli occhi dei bambini che sono la speranza dei popoli, il loro futuro. Ci saranno bambini israeliani, palestinesi, ucraini, siriani, afghani, africani.

Berlinguer ti voglio bene, Roberto Benigni e il film "vietato ai minori di 18 anni"

Il presidente della Regione, Francesco Rocca ha detto che sarà “Un primo test del Giubileo». Mentre il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri: «Noi abbiamo bisogno dei bambini. Da loro dobbiamo imparare la conversione ecologica».