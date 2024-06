Papa Francesco ancora sugli omosessuali: «In Vaticano c'è aria di frociaggine». E sui gay in seminario: «Meglio di no»

Papa Francesco, nell'incontro a porte chiuse con i sacerdoti romani di oggi pomeriggio all'Università Salesiana, è tornato sulla questione della omosessualità nella Chiesa. «In Vaticano c'è aria di frociaggine», non è facile aiutare questa corrente: questo il pensiero del Papa secondo quanto riferiscono all'Ansa fonti presenti all'incontro. Il Papa avrebbe anche ribadito che se un ragazzo ha una tendenza omosessuale è meglio non farlo entrare in seminario: sono «ragazzi buoni» ma con questa tendenza meglio di no. Papa Francesco, nel discernimento sulle vocazioni, ha chiesto anche di essere attenti alle «ideologie», i tradizionalisti «non vanno bene».

Le polemiche

Dopo le polemiche seguite all'incontro di maggio con i vescovi italiani (anche questo era a porte chiuse), il Papa torna dunque a parlare del tema dell'omosessualità che, a detta del Pontefice, non riguarderebbe solo i seminari ma lo stesso Vaticano.

Papa Francesco, dopo la frase sulla "frociaggine" giro di vite ai giornalisti: testi in embargo e audio col contagocce

L'intervento

Alla questione dei vescovi (un sacerdote avrebbe fatto notare che a Roma sono tanti), per il Papa il problema non sarebbe il numero ma «la mondanità" che fa perdere il senso di essere pastori, e che quindi diventano funzionari o chierici di Stato. Francesco avrebbe anche commentato il problema dell'astensionismo che ha toccato le ultime elezioni. Per il Papa la Chiesa deve lavorare ad una «pastorale sociale». Con i preti di Roma ha anche parlato della sua prossima partecipazione al G7 sull'intelligenza artificiale. «Ma io vorrei chiedere: come va l'intelligenza naturale?». L'attenzione dunque dovrebbe essere per la vita, per la pace. «Siamo capaci di investire sulle armi, di portare gli animali come bambini, di curare sempre il fisico... ma dove stiamo andando», il pensiero del Pontefice. La Santa Sede - sempre nelle parole del lungo botta e risposta tra il Papa e i preti, che è durato un'ora e mezza - deve lavorare tanto per la pace.

Francesco ha detto che stasera, come tutti i giorni, chiamerà la parrocchia di Gaza. E che venerdì scorso, nell'evento ai Giardini Vaticani, gli ambasciatori di Israele e Palestina erano presenti a pregare per la pace. È tornato sulla sessualità poi ad una domanda sui padrini, se debbano essere accettati sempre. Per il Papa i peccati della carne non sono più gravi rispetto a quelli della carità. Infine il cappellano di un ospedale gli ha chiesto se, oltre a quella in un carcere, al Giubileo aprirà una porta santa in ospedale: «È una buona idea, ci penserò", la risposta del Papa.