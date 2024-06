Emmanuel Macron: quanto guadagna, chi è la moglie (24 anni più grande), la carriera politica e vita privata

«In Francia, i rappresentanti dell'estrema destra hanno raggiunto il 40% dei voti espressi. È una situazione alla quale non posso rassegnarmi». Queste le parole del presidente francese Emmanuel Macron, che ha annunciato al paese la decisione di sciogliere il Parlamento e convocare nuove elezioni il 30 giugno e il 7 luglio, dopo la diffusione degli exit poll relativi alle Elezioni Europee 2024. Il voto «non è un buon risultato per i partiti che difendono l'Europa», «l'avanzata dei nazionalisti e dei demagoghi è un pericolo per la nostra nazione, ma anche per la nostra Europa, per il posto della Francia in Europa e nel mondo», ha continuato il Presidente. Ecco chi è Emmanuel Macron.