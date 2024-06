Europee, smacco per la Chiesa tedesca: Afd secondo partito nonostante l'anatema a non votare l'estrema destra

Se in politica la Chiesa italiana è da tempo giudicata piuttosto marginale, in Germania l'andamento è praticamente simile, almeno a giudicare l'esito delle votazioni europee segnate dal sorprendente balzo dell'Apf nonostante i martellanti e ripetuti appelli in campagna elettorale dei vescovi che si sono battuti in prima persona per evitare il rafforzamento del partito di estrema destra. L'episcopato aveva stabilito persino una incompatibilità tra le persone che lavoravano per le parrocchie e la diocesi e il partito xenofobo e antisemita. Senza poi contare le dichiarazioni dei vertici della Chiesa proprio per limitare la diffusione di Afd.

Muro dei vescovi tedeschi all'AfD, licenziato un noto politico dirigente in parrocchia. «Quel partito è incompatibile con la Chiesa»

I seggi in Gerrmania hanno chiuso alle 18 e dai primi exit poll pubblicati emerge che il primo partito è l’Unione Cristiano-Democratica (CDU), con il 30 per cento mentre il secondo Alternative für Deutschland (AfD): dagli exit poll avrebbe preso il 16 per cento, poco di più rispetto al partito di Scholz.

Un dato che fa certamente riflettere. Il balzo dell'Afp è significativo considerando che nelle ultime settimane la sua popolarità era diminuita tra gli elettori in seguito a una serie di scandali che avevano coinvolto alcuni dirigenti tra cui Maximilian Krah per aver fatto alcune dichiarazioni sui nazisti, portando all’espulsione di AfD dal gruppo europeo dei partiti di estrema destra ed euroscettici (Identità e Democrazia).

La posizione dei vescovi tedeschi contro Afd era stata condivisa anche dalle Chiese protestanti e luterane. I vescovi cattolici avevano ripetuto per mesi e mesi, ciclicamente, che questo partito (che in Italia ha avuto contatti con Matteo Salvini) travalica tutti i principi cristiani e che «chi è cattolico non vota per loro» .

A febbraio, in una riunione nella città di Augusta, il presidente dei vescovi, monsignor Georg Baetzing aveva individuato la linea invalicabile, portando avanti posizioni non conciliabili con l'insegnamento biblico. Di conseguenza aveva chiesto a tutti i cattolici di fare un passo indietro. Poco dopo era stato allontanato dall'incarico che aveva in parrocchia un noto esponente dell'Afd, Christoph Schaufert: licenziato «con effetto immediato» dal consiglio di amministrazione della parrocchia cattolica di Neunkirchen, nella diocesi di Treviri. Fino a nuove disposizioni è risultato «non idoneo per l'elezione al consiglio amministrativo o al consiglio parrocchiale».

