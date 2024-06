Eutanasia, in Slovenia passa il referendum: a favore del suicidio assistito il 55% degli elettori

Nonostante fosse stato osteggiato in tutti i modi dai cattolici e dalla Chiesa in Slovenia è passato il referendum sul suicidio assistito. Gli sloveni che si sono recati alle urne ieri hanno votato a favore di una nuova legge con il 55 per cento dei voti a favore e il 41 per cento contrari. Il portavoce della Conferenza episcopale slovena, Gabriel Kavcic, ha definito questo passaggio "vergognoso". Le maggiori critiche sono arrivate subito dall'Associazione slovena dei medici cattolici e dalla Caritas. Secondo i medici qualsiasi forma di eutanasia attiva è incompatibile con la "inviolabilità della vita umana", un principio costituzionale.

Il referendum

Parallelamente alle elezioni europee di domenica, gli sloveni dovevano votare su tre iniziative politiche: la legalizzazione della coltivazione della cannabis, le riforme elettorali e l'eutanasia. A presentare la proposta legislativa liberale era stata l'organizzazione "Silver Thread", secondo la quale l'esito del referendum testimonia la "saggezza e il coraggio" degli elettori.

A marzo, il parlamento aveva formalmente respinto la bozza di un'iniziativa dei cittadini per autorizzare il suicidio assistito per gli adulti malati terminali anche se successivamente il partito di governo del primo ministro Robert Golob ha portato avanti il referendum. Gli osservatori politici ora si aspettano che la coalizione di governo reintrodurrà il disegno di legge in parlamento con alcuni emendamenti minori.

