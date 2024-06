Russia, navi da guerra a Cuba: la minaccia che ricorda la crisi dei missili di 62 anni fa

«Arribará a La Habana agrupación de buques de la Marina de Guerra de la Federación de Rusia». La Granma, il quotidiano del Partito comunista cubano, la descrive più o meno come una innocua visita culturale, quasi una gita scolastica: «Un gruppo di navi della Marina russa arriverà all'Avana. Durante il loro soggiorno, i marinai russi realizzeranno un programma di attività che comprende visite di cortesia al Capo della Marina di Guerra Rivoluzionaria e al Governatore dell'Avana. Inoltre, visiteranno luoghi di interesse storico e culturale». Non sfugge però che l'arrivo nell'isola che si trova a 350 chilometri dalla Florida di navi da guerra russe, dopo che Putin ha minacciato gli Usa, non può passare inosservato.

Cosa aveva detto Putin infuriato dopo che l'Occidente ha consentito all'Ucraina di difendersi dall'aggressione, che sta subendo da oltre due anni, colpendo anche basi militari in territorio russo con le armi fornite? «Se qualcuno fornisce armi di precisione per gli attacchi contro la Russia, prenderemo in considerazione una risposta asimmetrica, cioè fornire armi simili a Paesi terzi».