Papa Francesco punta alla riforma del primato petrino, vuole avvicinare le Chiese cristiane per il Giubileo

Papa Francesco rivede la supremazia del primato petrino con una riforma di ampia portata per tutto il cammino ecumenico. E' contenuta in un documento che verrà presentato domani in Vaticano (titolo: il vescovo di Roma) ed è l'elaborazione di anni di studi e contatti con le Chiese orientali, i protestanti, i luterani, il mondo ortodosso.

Un tema che gli sta particolarmente a cuore. Già nella prima messa che fece iniziando la sua missione, Bergoglio il 19 marzo 2013 si interrogava con queste parole: «Gesù Cristo ha dato un potere a Pietro, ma di quale potere si tratta? Non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio e che anche il Papa per esercitare il potere deve entrare sempre più in quel servizio che ha il suo vertice luminoso sulla Croce». Pochi anni dopo ad una delegazione di Costantinopoli si disse convinto «di avere a questo riguardo una responsabilità particolare, soprattutto nel constatare l'aspirazione ecumenica della maggior parte delle Comunità cristiane e ascoltando la domanda che di trovare una forma di esercizio del primato che, pur non rinunciando in nessun modo all'essenziale della sua missione, si apra ad una situazione nuova forma di esercizio del papato».

Papa Francesco torna a essere Patriarca d'Occidente, il titolo era stato abolito da Ratzinger

Naturalmente l'argomento non è nuovo, visto che sono più di mille anni che i teologi si interrogano su come sanare le fratture millenarie del passato e ristabilire una nuova unità tra oriente e occidente.

Il nodo più importante nell’attuale dialogo tra le varie Chiese e confessioni cristiane è sicuramente l’esercizio del primato, ossia la posizione di supremazia del Romano Pontefice rispetto alle altre fedi. Come nacque e come si è sviluppato il primato del Papa nel passare dei secoli, è un argomento che da tempi immemorabili, sia in Oriente che in Occidente, tiene impegnati storici e teologi.

In pratica Francesco ha ripreso il filo dell'enciclica di Papa Wojtyla, Ut Unum Sint (1995) in cui si invitavano le Chiese a cementare il dialogo. Papa Francesco ha però fatto un passo in avanti. Da anni promuove azioni congiunte, dal punto di vista umanitario con il patriarcato armeno, quello ortodosso di Costantinopoli, il primate luterano, quello di Canterbury arrivando a realizzare viaggi umanitari densi di messaggi politici: per esempio la visita in Sud Sudan oppure quella sull'isola di Lesbo, in Grecia.

Anne Burghardt, al vertice della Federazione Luterana Mondiale: «Io, la prima donna a capo di una Chiesa»

Sin dall'inizio del suo mandato Papa Francesco ha circoscritto il suo ruolo a quello di "vescovo di Roma", firmando tanti documenti non più dal Vaticano ma dal Palazzo del Laterano, come avveniva nell'antichità. Inoltre ha ripristinato il titolo storico di "Patriarca dell'Occidente", che era stato annullato dal suo predecessore Benedetto XVI nel 2006 a seguito della bufera causata dal suo discorso fatto a Ratisbona. In parallelo Francesco ha avviato un percorso di sinodalità all'interno delle strutture cattoliche, incrementando quegli scambi che prima non erano così scontati. Probabilmente avvicinando questo modello alle chiese ortodosse e alle chiese protestanti.

Il Papa inaugura la statua dell'eroe della cultura armena Gregorio di Narek

Sicuramente il documento che verrà presentato domani rappresenta il primo passo per l'incontro giubilare di Nicea a 1.700 anni dal Concilio di Nicea, che è riconosciuto da quasi tutte le chiese cristiane.

«Sono persuaso – disse Papa Bergoglio già nel 2015 - che, in una Chiesa sinodale, anche l’esercizio del primato petrino potrà ricevere maggiore luce. Il Papa non sta, da solo, al di sopra della Chiesa; ma dentro di essa come battezzato tra i battezzati e dentro il collegio episcopale come vescovo tra i vescovi, chiamato al contempo — come successore dell’apostolo Pietro — a guidare la Chiesa di Roma che presiede nell’amore tutte le Chiese».