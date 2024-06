Vaticano, i gesuiti scienziati della Specola interrogano l'universo: Big Bang, espansione delle galassie, altre forme di vita

Tra le centinaia di miliardi di galassie che compongono l'universo gli scienziati (tutti gesuiti) che dirigono l'osservatorio della Specola vaticana, danno per scontato che vi siano altre forme di vita, anche se finora non ci sono prove. «Sarebbe già una cosa grandiosa individuare una forma di vita anche sotto forma di un virus. Tuttavia sembra strano che le uniche forme di vita si trovano solo sul nostro pianeta tenendo conto che l'universo è infinito. Da un punto di vista scientifico, infatti, costituirebbe una sorta di singolarità. Le condizioni che si sono realizzate sulla terra potrebbero essersi realizzate anche altrove». Padre Gabriele Gionti è uno degli scienziati che fanno parte della Specola, l'Osservatorio fondato da Leone XIII con due sedi, una a Castelgandolfo e l'altra in Arizona.

L’attività di ricerca si mescola alla preghiera, al lavoro di scrittura, ai rapporti con gli accademici di mezzo mondo. La domanda sulla quale si arrovellano tanti governi è d'obbligo: esistono gli Ufo? «Noi non abbiamo progetti dedicati a questa ricerca tuttavia in passato sono passate da noi persone che hanno affrontato questo argomento». In questi giorni i gesuiti della Specola sono, invece, impegnati a promuovere un convegno sull'origine dell'universo, sulla teoria del Big Bang e su cosa si è manifestato prima della scintilla che ha dato il via alla grande esplosione facendo espandere a velocità elevatissima l'universo a temperature e densità estreme.

Un processo di espansione che continua tuttora. «Buchi neri, onde gravitazionali e singolarità spazio-temporali» è il titolo del colloquio che si terrà alla Specola di Castel Gandolfo dal 16 al 21 giugno. Tra i 40 partecipanti figurano i premi Nobel Adam Riess e Roger Penrose; i cosmologi e fisici teorici Andrei Linde, Joseph Silk, Wendy Freedman, Licia Verde, Cumrun Vafa e il vincitore della Medaglia Fields Edward Witten.

Gli scienziati proveranno a rispondere ad alcune domande enormi: Qual è la vera natura dello spazio e del tempo? Come conciliare le leggi della meccanica quantistica con la relatività generale di Einstein che regola il comportamento del campo gravitazionale nei primi istanti dell'universo, il cosiddetto Big Bang?

«Sono stato scienziato per vent'anni prima di entrare nei Gesuiti e ho notato che essere un membro della Chiesa dava agli altri la libertà di potermi dire a quale Chiesa appartenessero loro», ha detto padre Guy Consolmagno, direttore della Specola, spiegando che la comunità scientifica non è necessariamente atea. Anzi, «considerato che nella cosmologia siamo profondamente consapevoli di quanto non sappiamo, la ricerca nella fede ci spinge ad affrontare domande fondamentali per le quali ancora non c'è una risposta».

La conferenza celebrerà l'eredità scientifica di monsignor Georges Lemaître, «il sacerdote che ha corretto Einstein». Lemaitre (1894-1966), era un fisico belga che ha sviluppato quella che oggi è conosciuta come la teoria del Big Bang partendo dalle scoperte fatte negli anni Venti: le osservazioni astronomiche avevano rivelato un misterioso moto di recessione di galassie lontane. Nel 1927, risolvendo le complicate equazioni della teoria della relatività generale di Einstein, Lemaître spiegò che questo moto era il risultato dell'espansione dell'Universo. Questo poco prima che le osservazioni di Edwin Hubble stabilissero una relazione, chiamata «legge di Hubble», che collega la velocità di recessione e la distanza delle galassie. Per questo motivo, nel 2018, l'Unione Astronomica Internazionale ha votato affinché la «Legge di Hubble» venisse ribattezzata «Legge di Hubble-Lemaître». Il 21 giugno, invece, si terrà ad Albano Laziale anche un momento divulgativo aperto a tutti coloro che sono interessati. «Abbiamo messo insieme un dream-team di scienziati, speriamo che questo porti a qualche nuova intuizione», confidano gli organizzatori che già hanno registrato il tutto esaurito nella sala.

Gionti interpellato sul rapporto fede e scienza ripete quello che già Lemaitre aveva rilevato. «Dio non è nascosto nelle leggi naturali, è su un altro piano. La scienza rispetto la fede è neutra, non è ne a favore né contro, ecco perché uno scienziato cattolico può fare scienza, non esiste contraddizione tra scienza e fede». E cosa c'era prima del Big Bang? «Resta un problema scientifico. Prima del Big Bang non c'è regno dei cieli, si tratta di una teoria scientifica. Dio resta incommensurabile per la ragione. Rimane un mistero. Dio è rivelato attraverso le sue vie, non le nostre vie».

