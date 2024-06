In Campidoglio a salutare il Papa anche il signor Ubaldo, 80 anni, gli ha raccontato la solitudine di tanti anziani

A dare il benvenuto al Papa in Campidoglio c'era anche Ubaldo, un vispo ottantenne ospite di una delle case alloggio di Roma Capitale. L'anziano ha consegnato al pontefice una lettera in cui ha raccontato della solitudine di tante persone che come lui non hanno famiglia o una rete di protezione.

«Sono ospite di una struttura che si chiama Casa Nino e mi ha regalato la speranza di condividere un percorso con altri ospiti per sentirmi meno solo o isolato. La mia più grande speranza è che altre persone in difficoltà possano trovare un luogo come questo in cui potere vivere serenamente, supportati e aiutati quotidianamente» si legge nella lettera.



Uno dei progetti sociali che il Campidoglio ha donato a Papa Bergoglio in occasione della visita è la "Casa Speranza", una nuova abitazione che sarà aperta in vista dell’anno giubilare.

Ospiterà sei persone. Si tratta di un appartamento, in via Odoardo Beccari nel quartiere Ostiense, sottratto alla criminalità organizzata e completamente ristrutturato per le esigenze degli ospiti.

«L’apertura di ‘Casa Speranza’ - ha spiegato l’assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari - rappresenta un segno tangibile per trasformare in azione concrete il messaggio di Speranza di cui sarà testimone la nostra città attraverso il Giubileo, perché ‘Roma continui a manifestare il suo vero volto, un volto accogliente, ospitale, generoso, nobile’»”.

L’Amministrazione Gualtieri ha già avviato percorsi di residenzialità diversificati, affiancando alle tradizionali case di riposo, nuove forme di convivenza a carattere familiare: cohousing e case alloggio. Attualmente sono attivi 6 cohousing e 3 case alloggio.

