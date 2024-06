Lunedì 10 Giugno 2024, 16:13

Il balzo dei partiti di estrema destra che ha segnato le elezioni europee in Austria e Germania secondo il Rabbino Pinchas Golsdschmidt, presidente della Conferenza rabbinica europea (CER), è spiegabile come una conseguenza del 7 Ottobre e del pogrom di Hamas a Israele. Il collegamento viene fatto nell'analisi post elettorale dell'autorevole rabbino che da tempo lancia l'allarme sulla diffusione dell'estremismo islamico in varie città europee. A suo parere l'Iran e Hamas avrebbero portato la guerra del Medio Oriente nel vecchio continente «poichè i governi europei non si sono dimostrati abbastanza determinati a limitare le marce degli estremisti islamisti e dei sostenitori di Hamas e la conseguente propaganda che veniva diffusa». In pratica la maggioranza dei leader politici di centro si sarebbe comportata in modo neutrale, senza reagire adeguatamente ai «discorsi di odio e radicalizzazione islamica». A partire dal pogrom del 7 Ottobre questo andamento è cresciuto drasticamente e proprio questa inerzia avrebbe «spinto molti elettori europei tra le braccia dei partiti populisti di destra». Di fatto i partiti centristi, a suo parere, «sono stati puniti per la loro posizione passiva o addirittura dubbia sul terrore di Hamas».

Antisemitismo, il capo dei rabbini europei allarmato per la crescita dell'ultradestra

In un discorso diffuso a seguito del voto di ieri il rabbino ha anche affermato che «la politica europea è ora destinata a cambiare. Ci chiediamo come sarà in futuro nei confronti di Israele, delle comunità ebraiche europee e in generale dell'ulteriore libertà di credo e di religione delle minoranze che vivono in Europa?»

Goldschmidt ha invitato l'UE e i governi europei ad agire: Non dovrebbero più guardare passivamente, ma dovrebbero sviluppare una strategia globale, «combinare l'integrazione con i campi d'azione della politica di sicurezza, combattere più efficacemente l'estremismo religioso e politico e sostenere meglio i musulmani moderati in Europa».

Berlinesi