Santa Sofia, Papa Francesco: «Ci penso, sono molto addolorato»

«Penso a Santa Sofia e sono molto addolorato». Così Papa Francesco condanna la decisione della Turchia di trasformare in moschea Aghia Sophia, un tempo basilica bizantina e poi moschea dopo la conquista ottomana e poi ancora, dal 1935 museo. Una decisione controversa e tanto criticata dalla comunità internazionale, dalle chiese ortodosse e dall'Unesco. L'organismo dell'Onu nei giorni scorsi aveva diffuso un comunicato in cui lamentava la decisione unilaterale e inaccettabile della Turchia (per i metodi) di ripristinare il luogo di culto islamico.

La ex basilica bizantina è un sito simbolico, patrimonio dell'umanità e da oggi, probabilmente, non più visitabile nella sua interezza. Papa Francesco ha aggiunto una breve frase a braccio durante la fine dell'Angelus, rispetto al testo distribuito ai giornalisti. «Il mio pensiero ora va un po' lontano e va ad Istanbul. Penso a Santa Sofia e sono molto addolorato». Pochissime parole ma sufficienti a fermare le critiche che gli erano piovute addosso da mezzo mondo cristiano (dalle chiese ortodosse, da quelle orientali e da molti fedeli disorientati per il solito silenzio del Pontefice sulle mosse internazionali di Erdogan in Siria, nelle acque territoriali di Cipro o in Libia).

Finora l'annuncio della trasformazione in moschea di Santa Sofia aveva registrato tantissime prese di posizioni contrarie, con un'assenza clamorosa: quella del Vaticano. C'erano persino stati due siti ortodossi, orthodoxia.info e Orthodox Times che avevano condannato il "triste silenzio" di Papa Francesco riguardante la vicenda dell'ormai ex-museo di Santa Sofia dopo la decisione della Corte suprema turca.



