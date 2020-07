Santa Sofia a Istanbul tornerà moschea: consiglio di Stato turco annulla decreto del '34

Santa Sofia tornerà a essere un luogo di culto. Il Consiglio di Stato turco ha annullato il decreto del 24 novembre 1934 dell'allora presidente Mustafa Kemal Ataturk che trasformava Santa Sofia in un museo. La storica decisione apre la strada alla riconversione in moschea del monumento simbolo di Istanbul.

Le autorità turche hanno transennato il piazzale davanti all'ingresso di Santa Sofia a Istanbul, in attesa dell'annuncio della decisione del Consiglio di stato turco riconversione in moschea. L'area antistante il monumento simbolo di Istanbul è stata interdetta per evitare eventuali manifestazioni e assembramenti di cronisti e curiosi.

L'istanza sulla quale si è espresso il Consiglio di Stato è stata presentata da una piccola associazione poco nota, guidata dal 75enne Ismail Kandemir, che da 26 anni si batte per trasformare Santa Sofia in una moschea. In una sua recente intervista a Kanal7 ha dichiarato di aver «dedicato la sua vita» a questo. Kandemir ha chiesto l'annullamento del decreto di Ataturk, fondatore della Turchia moderna, che cambiò lo status del monumento in museo. La questione ha polarizzato negli ultimi mesi il dibattito nella società turca, con una parte che considera lo status di Santa Sofia emblematico del carattere secolare della costituzione, mentre i conservatori, guidati da presidente Recep Tayyip Erdogan, da tempo chiedono che l'ex basilica torni ad essere una moschea e la sentenza del Consiglio di Stato, il più alto tribunale amministrativo in Turchia, apre la strada alla sua conversione.

ERDOGAN. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha annunciato la riapertura ufficiale di Santa Sofia come moschea, dopo la decisione del Consiglio di stato turco che ha annullato il suo status di museo. «È stato deciso che Santa Sofia sarà posta sotto l'amministrazione della Diyanet», l'autorità statale per gli affari religiosi, che gestisce le moschee della Turchia, «e sarà riaperta alla preghiera» islamica, si legge nel decreto, firmato da Erdogan e diffuso sul suo profilo Twitter. La decisione è già stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale.

UNESCO. L'Unesco ha espresso preoccupazione in diverse comunicazioni alle autorità della Turchia per la possibile conversione del Museo di Santa Sofia a Istanbul in una moschea. Lo riporta il quotidiano greco Ekatimerini, spiegando che l'agenzia dell'Onu ha chiesto di essere tenuta informata su ogni progetto di riconversione del museo e che ogni mutamento di destinazione dovrà essere approvata dal World Heritage Commitee, il comitato per il patrimonio culturale mondiale che segnala all'Unesco i siti da proteggere. L'Unesco ha ricordato che Hagia Sophia è sulla lista del patrimonio universale come museo e che questo comporta degli obblighi legali.

«Un Paese - affermano fonti dell'Unesco alla Reuters citate dal giornale greco - deve assicurarsi che nessuna modifica mini lo straordinario valore universale di un sito sul suo territorio che si trova nella lista. Ogni modifica deve essere notificata dal Paese all'Unesco e verificata dal Wolrd Heritage Commitee». L'Unesco ha espresso la sua preoccupazione per il caso in diverse lettere inviate al governo turco e ha veicolato il messaggio anche all'ambasciatore turco presso l'Unesco chiedendo l'avvio di un dialogo prima che ogni decisione venga presa. Santa Sofia è stato un sito centrale sia nell'impero cristiano bizantino che nell'impero Ottomano ed è oggi uno dei monumenti più visitati della Turchia. La prospettiva di ritorno al ruolo di moschea ha suscitato preoccupazioni anche tra le autorità di Usa, Francia, Russia, Grecia e della chiesa cristiana.