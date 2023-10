Papa Francesco implora la liberazione degli ostaggi israeliani e altri aiuti umanitari per Gaza

Da una parta la vita di 250 ostaggi israeliani nelle mani di Hamas dal 7 ottobre scorso, dall'altra la grave crisi umanitaria a Gaza. Papa Francesco all'Angelus manifesta la sua preoccupazione e il suo grande dolore per quello che sta accadendo in Terra Santa e per una situazione che si sta sempre più complicando. "Oggi più che mai l'umanità, ferita da tante ingiustizie, divisioni e guerre, ha bisogno della Buona Notizia della pace e della salvezza in Cristo». Il grido di Bergoglio da quando i terroristi di Hamas hanno ucciso, sgozzato, violentato centinaia di israeliani che vivevano nei Kibbutz a ridosso della Striscia di Gaza continua a essere lo stesso. «Si fermi la violenza, si proteggano i civili, per favore fermatevi».

Poi si rammarica con angoscia per i bombardamenti che hanno danneggiato la chiesa ortodossa di Gaza.

La crisi umanitaria che ormai mette a dura prova i palestinesi che sono dovuti restare a Gaza è stata al centro di un pensiero particolare: «Rinnovo il mio appello perché si aprano gli spazi, si continuino a fare arrivare gli aiuti umanitari». Finora dal valico di Rafah sono transitati solo una ventina di tir della Mezzaluna rossa egiziana, previo controllo israeliano.

Per il 27 ottobre Francesco ha chiamato a raccolta tutte le chiese del mondo per una giornata di penitenza, digiuno e preghiera per chiedere la pace. Anche oggi non ha dimenticato la guerra dei russi contro l'Ucraina.