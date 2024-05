Rafah era l’ultimo rifugio e adesso è una trappola, una polveriera, ma non ci sono solo gli israeliani dell’Idf, l’esercito con la Stella di Davide, a sferrare l’attacco e bombardare. C’è anche una barriera insormontabile che i “fratelli” arabi hanno eretto per impedire che possa attraversare il valico verso l’Egitto un fiume di profughi indesiderati. Che adesso si accalcano e cercano una via d’uscita dall’inferno. Per questo il governo del Cairo ha sempre messo in guardia Tel Aviv, dicendo di considerare un affondo a Rafah un atto di guerra.