L’elenco degli errori che gli imputano è corposo e continuamente aggiornato. Errori di valutazione, decisioni sensibili non sufficientemente ponderate, scelte sbagliate, alleanze imbarazzanti. Obbiettivi di guerra difficili da raggiungere in un contesto urbano sovrappopolato e spesso connivente come la Striscia di Gaza.

LA POSIZIONE DI BIBI

A Benjamin Netanyahu non viene risparmiato niente, come si può comprendere in un paese ancora sconvolto per i massacri del 7 ottobre. E lui continua a camminare per la sua strada inanellando critiche e proteste. Di contro, indicarlo come l’unico responsabile di ciò che accade da 234 giorni nella enclave di Gaza potrebbe apparire, a sua volta, un errore. Ma Netanyahu è l’uomo di maggior peso di un governo di cui fa parte anche il principale esponente dell’opposizione, l’ex capo di stato maggiore Benny Gantz, entrato nel gabinetto di guerra per senso di responsabilità.

Dopo aver condiviso le decisioni dell’esecutivo per più di sette mesi, il leader di Unità Nazionale ha iniziato le manovre di disimpegno, lanciando un ultimatum (scade l’8 giugno prossimo) perché venga definito il progetto per il dopo-guerra e riproponendo l’istituzione di una commissione d’inchiesta sulle responsabilità del 7 ottobre. Al netto delle altre accuse – a cominciare da quella di aver imbarcato nell’esecutivo due esponenti della destra messianica e religiosa che hanno qualificato il governo come quello più estremista nella storia di Israele – il “cahier de doleances” contro il premier più longevo comincia proprio da quella tragica data.

Le forze di sicurezza e di intelligence colte impreparate ad affrontare un assalto di centinaia di terroristi. Secondo i suoi detrattori, la scelta di sguarnire il fronte sud spostando i battaglioni di artiglieria verso la Cisgiordania sarebbe stata dettata proprio dalle pressioni dei suoi imbarazzanti alleati di governo, Ben Gvir e Smotrich, di tutelare gli insediamenti in quell’area. Ma di autocritiche neanche a parlarne. Netanyahu, diversamente da alcuni capi militari e dei servizi che si sono assunti le proprie responsabilità, ha respinto ogni accusa sostenendo di non essere mai stato informato di possibili rischi. Del resto era stato lui l’artefice di una politica di apertura verso Hamas ritenendo che i cospicui finanziamenti – 30 milioni di dollari che arrivavano ogni mese in contanti, in valigie provenienti dal Qatar – avrebbero distolto l’organizzazione islamista dai propri propositi terroristici.

«CANCELLEREMO HAMAS»

Per l’uomo che per oltre dieci anni consecutivi aveva vinto ogni elezione puntando sul fatto di aver garantito la sicurezza di Israele lo smacco è stato davvero insopportabile. A dirla tutta, la volontà di cancellare la minaccia di Hamas però non è stata solo sua, ma largamente condivisa dalla popolazione che per alcuni mesi ha sospeso le manifestazioni del sabato sera con la richiesta di dimissioni di quello che apostrofavano negli striscioni come “crime minister”. Lui però si è forse spinto oltre dichiarando che i due obbiettivi erano il ritorno a casa di tutti gli ostaggi e l’eliminazione dei due capi, Sinwar e Deif, e il mancato raggiungimento a tutt’oggi di questi “target” lo spinge ad andare avanti, rifiutandosi di ascoltare ogni richiesta di fermare la guerra. Soprattutto quelli del principale alleato, Joe Biden, logorando così giorno dopo giorno un rapporto – ormai ai minimi termini – che pure aveva portato in Israele il presidente americano nei giorni successivi ai massacri e alla sua partecipazione, per la prima volta nella storia, ad una riunione del gabinetto di guerra israeliano. Mettendo a rischio i legami con i paesi arabi moderati che potrebbero ridisegnare l’intera geopolitica della regione.

E poi l’aver lasciato appassire da oltre un decennio ogni prospettiva nel processo di pace, marginalizzando il ruolo e il peso dell’Anp che su questa strada ci ha messo pure del suo, scontando anche colpe proprie.

La sua ossessione da anni è l’Iran e la convinzione, peraltro fondata, che il suo grande nemico sia Teheran lo ha spinto, con l’uccisione di un importante capo militare in una sede diplomatica in Siria ad aprire un pericoloso fronte che per alcuni giorni ha fatto tremare il mondo e ha esposto il paese ad un diluvio di droni, missili balistici e da crociera, senza precedenti. Un passo dal baratro.