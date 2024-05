Papa Francesco, le scuse dopo la gaffe omofoba sulla frociaggine: «Non volevo offendere, nella Chiesa c'è spazio per tutti»

Sulla caso della "frociaggine" «Papa Francesco è al corrente degli articoli usciti di recente circa una conversazione, a porte chiuse, con i vescovi della CEI. Come ha avuto modo di affermare in più occasioni "Nella Chiesa c'è spazio per tutti, per tutti! Nessuno è inutile, nessuno è superfluo, c'è spazio per tutti. Così come siamo, tutti". Lo dichiara la sala stampa vaticana.

Papa Francesco e la gaffe omofoba, l'entourage: «Non conosce perfettamente l'italiano, scivolone dovuto alla stanchezza»

Papa Francesco, le scuse

«Il Papa non ha mai inteso offendere o esprimersi in termini omofobi, e rivolge le sue scuse a coloro che si sono sentiti offesi per l'uso di un termine, riferito da altri», conclude la nota. Il giorno dopo la gaffe rivelata da Dagospia il polverone per le parole del Papa non accenna a calmarsi.

Lo scivolone

A far circolare le frasi papali pronunciate in assemblea e a porte chiuse, era stato il sito Dagospia: «nella Chiesa c'è troppa aria di frociaggine». Una volgarità che viene accostata con un'altra parolaccia scappata al principale collaboratore di Francesco, il cardinale argentino Victor Manuel Fernandez (a capo del Dicastero per la dottrina della fede) che due settimane fa disse testualmente che i vescovi ogni tanto fanno «cazzate».