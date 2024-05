Martedì 28 Maggio 2024, 07:00

Washington parla di «immagini strazianti» e chiede di «proteggere i civili». Per Berlino l’attacco è stato «un errore», per Ankara una «barbarie». E il giudizio della Difesa italiana è ancora più severo: «Israele sta seminando un odio che si ripercuoterà su figli e nipoti». Cambiano i toni, non di molto la sostanza: a ventiquattr’ore dal raid israeliano a Rafah che ha causato almeno 45 morti, la condanna dell’attacco da parte delle cancellerie internazionali è unanime. E il governo italiano non fa eccezione.

In mattinata, mentre ancora si aggiorna la conta delle vittime tra le fiamme della tendopoli (e mentre al Consiglio affari esteri dell’Ue per la prima volta viene avanzata l’ipotesi di sanzioni contro Israele), l’affondo più duro arriva dal ministro della Difesa Guido Crosetto. «Come ho detto al mio collega – interviene in collegamento con Sky il cofondatore di Fratelli d’Italia – ho l’impressione che con questa scelta Israele stia radicando un odio che coinvolgerà i loro figli e i loro nipoti». E «pur capendo e condividendo le ragioni che hanno portato alla reazione dopo la strage» del 7 ottobre «e il rapimento degli ostaggi da parte di Hamas», aggiunge Crosetto, «avrei preferito una scelta diversa. Hamas è un conto, il popolo palestinese un altro». La sentenza è netta: «La compressione dei diritti» di quest’ultimo «non è più giustificabile».

LA PRECISAZIONE

Parole che più tardi il ministro della Difesa si sente in dovere di precisare, perché «non tutti gli organi di stampa le hanno riportate in maniera integrale creando equivoci» e perché «non equivalgono a una banale condanna di Israele». Del resto quelle frasi Crosetto le aveva già condivise con lo stesso ministro della Difesa di Tel Aviv. Obiettivo: «Indurlo a considerare i rischi e le conseguenze delle operazioni militari» a sud della striscia. E ribadire che l'unica soluzione diplomatica possibile è quella dei due popoli e due Stati: caldeggiarla è «il primo dovere di qualsiasi collega di un Paese amico come sono io ed è l'Italia verso Israele».

Una soluzione per cui da mesi si spende anche il vicepremier Antonio Tajani. Il cui giudizio, al netto dei toni, a sentire fonti di governo non è lontano da quello di Crosetto e di Meloni, tra i primi leader occidentali a ricevere il primo ministro palestinese Mohammed Mustafa sabato scorso. Da Bruxelles eprò il capo della Farnesina è più attento a pesare le parole. La sua analisi parte dal lancio di missili da parte di Hamas su Israele che ha scatenato la reazione di Tel Aviv. «Hamas – osserva Tajani – sta usando Rafah per creare ulteriori problemi: cerca di attirare Israele in una sorta di trappola mediatica. Ma a pagare il prezzo di tutto ciò sarà il popolo palestinese, a dimostrazione che Hamas non sta dalla parte del popolo palestinese ma lo usa come strumento per i suoi disegni politici». Il sottotesto è che in quella «trappola» il governo di Netanyahu è caduto. «Abbiamo inviato messaggi molto chiari a Israele di condanna per l'attacco», avverte il vicepremier: «Bisogna scongiurare una escalation».

Toni non troppo distanti, per una volta, da quelli dell’opposizione, seppur con sfumature diverse. Per Elly Schlein «tutta la comunità internazionale deve fermare la follia di Netanyahu: serve un cessate il fuoco contro questo massacro», invoca la segretaria del Pd. Il leader del M5S Giuseppe Conte chiama in causa l’esecutivo: «Il massacro di Rafah è sotto gli occhi di tutti. Abbiamo chiesto al governo di darsi da fare, ma in sede Onu abbiamo ottenuto solo astensioni». Da Azione Elena Bonetti parla di «attacco sproporzionato», mentre Nicola Fratoianni di Avs chiede un intervento di Ue e Usa per «fermare il genocidio».

LE REAZIONI INTERNAZIONALI

A puntare il dito contro Bibi sono anche le principali cancellerie internazionali. Dal grande alleato, gli Usa, è il gelo. Tramite un portavoce al Consiglio di sicurezza, la Casa Bianca riconosce che «Israele ha il diritto di attaccare Hamas, e sappiamo che nel raid sono stati uccisi due importanti terroristi». Ma «come detto chiaramente (anche da Joe Biden, ndr) «Israele deve prendere tutte le possibili precauzioni per proteggere i civili». Più dura la reazione spagnola, con la vicepremier Yolanda Diaz che fa sapere di aver richiamato l’ambasciatrice «per consultazioni» dopo «l'atroce crimine di guerra». Mentre il premier Sanchez chiama il presidente turco Erdogan (per il quale l’attacco a Rafah equivale a una «barbarie») per discutere del prossimo vertice intergovernativo tra i due Paesi e del prossimo riconoscimento da parte di Madrid dello Stato di Palestina. Per l’Ue, mentre a Bruxelles si discute dell’ipotesi di sanzioni per fermare Netanyahu se non rispetterà la pronuncia della Corte internazionale di giustizia mettendo fine agli attacchi a Rafah, interviene il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. «Israele rispetti la sentenza dell’Aja e si fermi – è l’appello di Michel – «Serve un cessate il fuoco immediato. Esorto a rispettare il diritto internazionale e il diritto internazionale umanitario».