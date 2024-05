Vaticano, la giustizia del Papa a setaccio dei canonisti: «Eccessivi privilegi ai magistrati, responsabilità civile lacunosa»

Gli ultimi provvedimenti di Papa Francesco in materia di giustizia, introdotti con l'ennesimo Motu Proprio (arrivati a quota 73, un record, quasi il triplo di quelli emanati sotto il lunghissimo pontificato di Giovanni Paolo II) hanno lasciato letteralmente esterrefatti illustri canonisti che, ancora una volta, hanno preso carta e penna per firmare un articolo scientifico destinato a riviste specializzate. Ad analizzare le novità introdotte in materia di giustizia sono stati Geraldina Boni, ordinaria di diritto ecclesiastico a Bologna assieme ai colleghi Manuel Ganarin e Alberto Tomer, gli stessi che alcuni mesi fa hanno fatto a pezzi il famoso processo sull'immobile di Londra definendolo carente e zoppicante al punto da non configurarsi «come un giusto processo».

Stavolta l'attenzione si è focalizzata sulle innovazioni «lacunose» introdotte dal Papa il mese scorso che hanno portato, tra l'altro, ad un trattamento economico e pensionistico dei magistrati vaticani considerato di assoluto «privilegio». «Disegnano a vantaggio del magistrato vaticano un trattamento di favore assai accentuato». Il loro status «viene notevolmente migliorato delineandosi una vera e propria condizione di marcato privilegio» si legge. Uno degli esempi che vengono fatti riguarda la pensione vaticana che matureranno da ora in poi si può sommare a quella italiana a prescindere dalle entità.

«Al di là della giustizia ovvero dell'equità evocate solennemente nelle premesse della legge pontificia» secondo i canonisti è stata fatta prevalere una visione «angustamente burocratica offuscando quella dimensione di servizio che dovrebbe essere sempre in primo piano e che emergeva nitidamente e ammirevolmente in passato, quando i giudici vaticani erano assunti e pagati part time, intenti e protesi al bene dello Stato e della Santa Sede e assai poco preoccupati ai loro trattamenti di quiescenza».

A questo si aggiunge, sottolineano i giuristi, che i magistrati del Papa al momento della cessazione dal loro impiego «mantengono ogni diritto, assistenza, previdenza e garanzia previsti per i cittadini e per i dipendenti in servizio. Occorrerebbe approfondire quale sarà l'impatto concreto della integrazione». Inoltre la cessazione dell'ufficio avviene non più per rinuncia accettata a 75 anni ma per raggiunti limiti di età. «Stupisce – scrivono i canonisti – che le dimissioni siano efficaci al momento dell'accettazione del Papa, in pratica quando non sono ancora state comunicate e dunque restano ignote al diretto interessato». Un aspetto giudicato un «errore non irrisorio».

Rispetto alle legislazioni precedenti Francesco, con i Motu propri ultimi, ha però introdotto la responsabilità civile dei suoi magistrati ma, fanno notare i canonisti, «non potrà mai essere minimamente paragonata alle norme presenti nell'ordinamento italiano nonostante siano state il paradigma al quale si è ispirato il legislatore vaticano».

Tanto che non è previsto il riconoscimento «di colpa grave relativa all'emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione». Viene anche fatto riferimento ai quattro rescritti segreti di Papa Francesco emanati nel biennio 2019-2020 che hanno portato in Vaticano evidenti «numerose e gravi violazioni del diritto adottandosi tra l'altro di provvedimenti cautelari invasivi fuori dai contesti dalla legge». I canonisti sottolineano che a questo punto sarebbe inutile il tentativo di «promuovere una azione di responsabilità civile dei giudici vaticani» anche se «il Promotore di giustizia non poteva non sapere di agire contra legem nel disporre misure cautelari o anche quando venne concesso dal Papa alla pubblica accusa di disporre intercettazioni all'epoca non previste dalla legislazione vaticana».

La legislazione vaticana viene così messa a setaccio e agli studiosi del diritto canonico risulta «ancora più carente davanti all'azione eventuale di risarcimento del danno. La responsabilità del magistrato essendo solo indiretta fa sì che una eventuale causa dovrebbe essere promossa contro il Governatorato ma, viene fatto notare, «non si individua neppure l'organo giudiziario competente a dirimere la questione, il quale dovrebbe offrire solide garanzie di indipendenza per pronunciarsi su casi così delicati e pertanto auspicabilmente non dovrebbe coincidere con quello in cui il magistrato presta la sua attività».

