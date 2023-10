Il Papa angosciato per la sorte dei civili in ostaggio ad Hamas, ci sarebbero anche argentini suoi amici

Papa Francesco sta seguendo gli eventi mediorientali con una angoscia in più per gli ostaggi in mano ad Hamas. «Penso che sicuramente qualche mio amico è tra loro», ha detto il Papa parlando ieri sera al telefono con il giornalista Enrique Cymerman, corrispondente in Israele e suo amico da lungo tempo. In una conversazione telefonica pubblicata sui social il Papa dal giornalista - che gli aveva detto che molti argentini sono tra le vittime dell'attacco di Hamas in Israele, tra i feriti, i morti e gli ostaggi - è emersa tutta la preoccupazione del Vaticano per le sorti dei civili.

Israele Hamas, Gaza nella morsa: iniziato l'attacco, raid da terra, cielo e mare

«Lo so, lo so», ha risposto il Papa spiegando di essere «molto vicino» ai civili e dando la sua disponibilità ad incontrare le famiglie degli ostaggi israelo-argentini che avrebbero espresso, attraverso il giornalista, questo desiderio.

Cymerman gli ha infatti chiesto questo perché sarebbe per loro «un grande appoggio». Da Santa Marta sono anche partite diverse telefonate per raggiungere il parroco di Gaza, Gabriel Romanelli attualmente bloccato a Betlemme. Anche a lui ha fatto avere, per il suo tramite, la vicinanza e la preghiera alla popolazione.

Hamas, l'orrore dei bambini rapiti. «Uccidetene il più possibile», i terroristi li cercavano con le mappe delle scuole