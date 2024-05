Mercoledì 29 Maggio 2024, 05:00

La Macchina di Santa Rosa «ambasciatrice di pace». E anche «un insieme di fede, storia e cultura. Viterbo si alza verso l’alto grazie alla sua patrona». È forse questo il passaggio con cui il ministro degli Esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani ha meglio sintetizzato il tema dell’incontro di ieri nella sala Regia di palazzo dei Priori. Perché si parlava de “Il ruolo del Maeci nella promozione dell'identità italiana nel mondo - Patrimonio Unesco e diplomazia culturale”, proprio in occasione del decennale del riconoscimento della Rete delle Grandi macchine a spalla come patrimonio immateriale dell’umanità.

Ma ieri il vice premier ha dato anche un’altra notizia: «Da Nepi partirà il progetto “Food for Gaza”, nella speranza di preparare il terreno per due Stati che possano convivere». Si tratta un progetto nato per agevolare l'accesso degli aiuti alimentari, alleviare le sofferenze della popolazione e garantire la sicurezza alimentare nella Striscia di Gaza. A Nepi c’è una struttura messa a disposizione dalla Coldiretti per raccogliere le derrate alimentari. Partirà dunque tutto dalla Tuscia e lo stesso Tajani sarà presente lunedì prossimo a Nepi.

Ieri il prefetto Gennaro Capo ha invitato il ministro al prossimo Trasporto. La sindaca Chiara Frontini, il presidente della Provincia Alessandro Romoli, quello del Sodalizio Massimo Mecarini e la coordinatrice della Rete Patrizia Nardi hanno puntato molto su “Macchine di Pace”, la mostra itinerante che ha già toccato Betlemme, i Balcani, Praga e ora è in programma a Parigi. «Le nostre ambasciate - ha detto Tajani - sono sempre protagoniste di iniziative culturali e sono a disposizione della Rete. Viterbo vuole sentirsi sicura grazie alla protezione della santa. La nostra identità, storia, fede sono un modo di presentarci al di fuori dei confini, di essere portatori di messaggi positivi».

A proposito della mostra: «Ricordo ancora la telefonata di Giulio Marini per organizzare a Betlemme l'evento: mi sono messo subito a disposizione». E poi ha sottolineato altre bellezze del capoluogo. «Basta girare per Viterbo, vedere il palazzo dei Papi per capire quanta cultura c'è nella storia del nostro Paese. Con la Macchina ci sono arte, fede, appartenenza: è una specie di grande riassunto di cose che identificano la Tuscia. È un'opera d'arte e uno strumento di pace: c'è bisogno di lanciare questi messaggi». Dopo palazzo dei Priori, tappa all’Unione per l’incontro elettorale in vista delle elezioni europee.

