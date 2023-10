Israele, il cardinale Pizzaballa: «Per salvare i bambini rapiti in ostaggio di Hamas se serve sono pronto a offrirmi al loro posto»

Il cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca della Terra Santa pur di far tornare a casa i bambini israeliani rapiti e tenuti in ostaggio da Hamas è persino disposto ad offrisi personalmente, fare uno scambio con loro. «Farei qualsiasi cosa, anche questo pur di portare alla libertà quei bambini. Non ho nessun problema da parte mia, c'è l'assoluta disponibilità» dice in un incontro via zoom con un gruppo di giornalisti, organizzato dalla Università della Santa Croce, ad una domanda del Messaggero.

«È necessario sbloccare questa situazione e trovare una via di uscita e fare tornare gli ostaggi.

Dobbiamo farlo. Per quanto possibile anche se non so come io non sono un politico».

Nella lunga conversazione riferisce di una situazione umanitaria preoccupante, che potrebbe precipitare ulteriormente nella striscia di Gaza. Molti cattolici - un migliaio in tutto - sono raccolti nei tre centri cristiani di Gaza. «Hanno deciso di restare sia perchè non sanno dove andare, i centri di assistenza sono tutti pieni e poi perchè spostarsi è pericolosissimo e il confine con Rafah è chiuso». A chi gli chiede se con Hamas ci sono canali di dialogo, il cardinale scuote la testa, come per dire che non è possibile parlare. Poi a scanso di equivoci precisa che la sua condanna a quello che ha commesso Hamas è inequivocabile. «Sia ben chiaro. Hamas ha commesso una barbarie su Israele».

Nei giorni scorsi il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, aveva offerto la mediazione della Santa Sede. Pizzaballa ripete che tutto quello che può essere utile la Chiesa è pronta a farlo. Tuttavia, precisa, «per avviare una mediazione bisogna almeno avere interlocutori ed è difficile averli in questo momento. Con Hamas non si riesce a parlare» ha aggiunto.

Quanto alla protesta formale fatta dal ministero degli Esteri israeliano al Vaticano perchè anche nel secondo comunicato delle Chiese della Terra Santa (maroniti, armeni, copti, ortodossi e cattolici) mancava una ferma condanna ad Hamas, il patriarca cerca di glissare evidentemente in difficoltà. «Anche io sono perplesso su quel testo ma per rispetto agli altri che lo hanno firmato non voglio aggiungere altro». Evidentemente il Patriarcato cattolico è finito in minoranza.

Infine il cardinale analizzando la situazione generale non nasconde il suo timore: «bisogna essere consapevoli dei rischi e bisogna fare di tutto per evitare uno scontro tra civiltà».

