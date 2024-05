Vaticano, un pamphlet a tutti i cardinali per denunciare le pressioni della lobby gay a modificare il Catechismo della Chiesa

Nonostante decine di rassicurazioni, precisazioni, e continui interventi da parte del Papa per sedare la sommossa silenziosa interna sul suo via libera alle benedizioni omosessuali contenute nel documento più controverso di tutto il pontificato, Fiducia Supplicans, il malumore tra vescovi e cardinali resta intatto e continua a viaggiare carsico. I cattolici conservatori in vista dell'assemblea sinodale di quest'autunno hanno deciso di diffondere a vescovi e cardinali (in sette lingue) un saggio intitolato “La diga rotta”, sottotitolo: “La resa di Fiducia Supplicans alla lobby omosessuale" scritto da José Antonio Ureta e Julio Loredo, in cui vengono riassunti i termini di quella che è descritta come la capitolazione al potentissimo gruppo di pressione costituito dal mondo Lbgt+.

L'obiettivo è di evitare si possa arrivare a riscrivere il Catechismo della Chiesa Cattolica laddove si parla di omosessualità.

Un punto considerato dirimente per entrambi gli schieramenti, da una parte il fronte liberal che è favorevole ai cambiamenti e che chiede sia emendato. Dall'altra parte il blocco conservatore deciso a mantenere fede alla Bibbia, alle Sacre Scritture, al Magistero come finora sono state tramandate e conosciute in duemila anni di storia.

Vaticano: «Depenalizzare reati sull'omosessualità». Poi Fernandez rivela sondaggi favorevoli alla benedizione per le coppie gay

Gli autori premettono subito di non essere mossi dall’intento di denigrare o diffamare nessuno, partendo dall'assunto che per il Catechismo della Chiesa la tendenza omosessuale è ancora definita «oggettivamente disordinata». Quello che gli autori contestano è, invece, il progressivo adattamento della Chiesa sotto le fortissime pressioni degli attivisti gay. Se nel loro primo volume intitolato Il Vaso di Pandora (diffuso l'anno scorso al Collegio Cardinalizio) denunciavano i rischi della progressiva democratizzazione del sinodo mascherata dalla parola sinodalità, stavolta si concentrano sui problemi di questa forte corrente che all'interno del mondo cattolico viene appoggiata e portata avanti dagli ultra progressisti.

Non c'è pace in Vaticano, il vecchio cardinale Zen torna a farsi sentire per chiedere al Papa di cacciare un altro cardinale

In Italia a portare il testo di questo pamphlet che non mancherà di far discutere è il blog conservatore Messa in Latino. In un editoriale viene spiegato di come il documento papale Fiducia Supplicans abbia aperto una breccia e di come sia stato dirimente il lavoro svolto da «una lobby che ha saputo operare abilmente sia nel campo dell'attivismo sociale sia in quello accademico e teologico, con l'obiettivo di eliminare dalla dottrina cattolica il carattere gravemente peccaminoso che la Chiesa attribuisce agli atti omosessuali e, addirittura, di farli approvare come segni autentici dell'amore cristiano».

Papa Francesco implora unità nella Chiesa dopo la rivolta contro la benedizione alle coppie gay: «Basta ideologie ecclesiastiche»



Così, si legge, che se la cosiddetta «benedizione pastorale di Tucho Fernández ha suscitato tanto scalpore in Africa e altrove, non è facile immaginare quale convulsione scuoterà la Chiesa cattolica se si dovesse approvare, come hanno già fatto molte denominazioni protestanti, uno pseudo matrimonio omosessuale. Oppure se ci sarà una modifica del Catechismo della Chiesa Cattolica e per dire che l'orientamento omosessuale non è disordinato, ma diversamente ordinato, come auspica anche padre James Martin», il gesuita americano molto ascoltato da Papa Francesco a Santa Marta.

Vaticano, dalla Germania i vescovi premono per cancellare il divieto dei gay nei seminari