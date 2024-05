Papa Francesco e la lezione di catechismo ai bambini a San Pietro, Meloni con la figlia e lo show di Benigni: «Bergoglio, facciamo insieme il campo largo»

«Bambini pregate per noi, pregate per i genitori, pregate per la pace». Partono subito gli applausi per il Papa a queste parole. In piazza San Pietro ci sono i bambini della Giornata Mondiale. C'è anche la premier Giorgia Meloni con la figlia Ginevra, siedono nel primo banco sul sagrato accanto al sindaco Roberto Gualtieri. Dietro di loro hanno trovato posto ambasciatori e altri vip. La prima edizione della kermesse mondiale interamente dedicata all'infanzia forse si pensava fosse più numerosa di quella che poi effettivamente è risultata. Ieri allo stadio Olimpico erano presenti poco meno di 50 mila contro le previsioni che davano l'overbooking con oltre 80 mila. La stessa cosa vale per la messa di stamattina. La gente ha iniziato ad affluire non perdersi lo show di Benigni previsto dopo l'Angelus, al termine della messa.

«Quasi quasi per le prossime elezioni mi presento io, insieme a lei Santità, facciamo insieme il campo largo.

Mettiamo sulla scheda il nome Jorge Mario Bergoglio, detto Francesco: vinciamo subito». È iniziato con questa battuta il Benigni show in piazza San Pietro, nel suo monologo il premio Oscar si è rivolto direttamente al Papa, dopo averlo baciato.

SAN PIETRO

Gli organizzatori erano sicuri di riempire tutta la piazza e via della Conciliazione, avevano conteggiato oltre centomila presenze. Era praticamente una sorta di test per il Giubileo dell'anno prossimo. L'affluenza stamattina c'è ovviamente stata - il Vaticano ha precisato che in piazza c'erano 50 mila persone - ma molte meno rispetto a quello che alla vigilia assicurava padre Enzo Fortunato, il francescano che ha inventato la GMB, la kermesse dedicata ai piccoli rivoluzionari. La prossima edizione si farà nel 2026.

BAMBINI

Papa Francesco i bambini li immagina come piccoli rivoluzionari intravedendo in loro la forza straordinaria che può portare il mondo a fare quella rivoluzione dei cuori capace di placare l'odio e far tacere le armi.

Il colpo d'occhio su piazza san Pietro era davvero gioioso. A questo bell'evento hanno risposto gruppi e diocesi di tutta Italia e anche qualcune comitiva dall'estero. Papa Francesco era il primo ad essere soddisfatto e si capiva da come si rivolgeva ai suoi piccoli ospiti durante la messa. Nell'omelia a braccioha intrettenuto un dialogo a distanza coi bambini, avviando una sorta di lezione di catechismo per insegnare a loro la trinità e il concetto dello Spirito Santo. L'omelia che era stata preparata la ha cestinata come spesso fa forse per avere la possibilità di un colloquio diretto con i bambini, esattamente come ha fatto ieri all'Olimpico. «Gesù perdona anche il più brutto dei peccatori, perdona tutto e sempre, basta chiedere perdono e dire ho sbagliato, che si vorrebbe cambiare vita».

Nonni e nipoti si sono trovati di nuovo in piazza San Pietro alla messa e al momento dell’offertorio, insieme ai bambini e alle bambine è spuntato anche il ‘nonno d'Italia’, Lino Banfi, presente anche ieri allo stadio Olimpico, che ha portato i doni con i più piccoli al Papa.