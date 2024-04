Un defibrillatore a Lugnano in Teverina, «per la sicurezza di tutti»: domenica la cerimonia di consegna

LUGNANO IN TEVERINA L’arrivo di un defibrillatore a Lugnano è per la cittadinanza un vero e proprio evento, che coinvolge i personaggi dell’amministrazione cittadina e non solo. Il dispositivo è fornito da Ancos, in collaborazione con Confartigianato e il Comune; la cerimonia di consegna si terrà domenica 7 aprile a mezzogiorno, nella piazza di S. Maria. «Questo gesto» dichiarano dall’associazione donatrice, «non è solo un simbolo di cura e attenzione verso il prossimo, ma un baluardo concreto per la sicurezza di tutti». Tra l’esibizione della Banda musicale della Teverina e l’aperitivo finale, sono previsti gli interventi di Gian Marco Scopertini, responsabile dell’area sociale per Confartigianato, Lamberto Sensini, vicepresidente Anap di Terni, e Fabio Menicacci, segretario nazionale di Ancos Aps, alla presenza di Mauro Franceschini, presidente di Confartigianato Imprese della provincia, Gianfranco Grilli, presidente di Ancos Terni, del sindaco Gianluca Filiberti e di Alessandro Dimiziani, presidente regionale dell’associazione dei Borghi più belli d’Italia, oltre che del parroco di Santa Maria Assunta.

