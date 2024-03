Terni, due nuovi grandi appalti per due grandi cantieri: se li aggiudica Pernazza Group, azienda in crescita

TERNI Nuove opportunità per un’azienda del territorio, la Pernazza Group, che si occupa di impiantistica. Si prospettano due cantieri significativi, uno per il nuovo asilo nido di Narni Scalo, connesso al Pnrr, l’altro per il miglioramento sismico di un edificio storico; il tutto grazie all’ampliamento da parte dell’impresa delle attestazioni Soa, certificato che permette di partecipare a gare d’appalto per oltre 5 milioni di euro. Nuove prospettive, che significano anche la crescita di posti di lavoro: secondo l’amministratore Roberto Pernazza, infatti, l’organico di impresa è stato ampliato fino a raggiungere le 125 persone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pernazza crede che per il raggiungimento di questo obiettivo sia stato fondamentale «Individuare soluzioni innovative nel principale settore, quello dell’impiantistica». «Contemporaneamente, ci siamo impegnati ad ampliare all’edilizia pubblica e privata il nostro campo di attività. Oggi l’azienda è organizzata in due distinte divisioni, edilizia e impiantistica, i cui servizi sono rivolti sia a una clientela pubblica che privata» continua a spiegare. «Valorizzare e far crescere le persone che lavorano con noi, inoltre, è uno dei principali obiettivi».