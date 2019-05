L'Umbria al voto per scegliere 63 sindaci

PERUGIA - Oltre 408mila umbri sono chiamati alle urne per scegliere 63 sindaci. Otto Comuni sono sopra i 15mila abitanti e possono finire al ballottaggio: insieme a Perugia anche Foligno, Gubbio, Bastia, Castiglione del Lago, Gualdo Tadino, Marscisciano e Orvieto.

Per le comunali, a mezzogiorno a Perugia affluenza al 20,84 per cento. A Foligno, il dato dell'affluenza alle12 al 22,9 per cento. A Gubbio affluenza al 20,1 e a Bastia 20,9. Il dato regionale dell'affluenza per le Europee, invece, a mezzogiorno è 19,5 per cento, più alto rispetto al dato nazionale (16,7 per cento).

Ultimo aggiornamento: 19:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA