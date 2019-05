Elezioni comunali, alle 12 affluenza al 21,92%

Secondo i dati del Viminale, l'affluenza alle elezioni comunali alle ore 12 è stata del 21,92%, quando sono pervenuti i dati di tutti i 3.654.

Elezioni europee IN DIRETTA, Italia al voto: affluenza alle 12 del 16,7%. Salvini: «Cambiamento è nell'aria»

Fino alle 23 si vota per le elezioni amministrative in quasi 3.800 Comuni. Dai dati del Viminale, sono oltre 16,4 mln gli elettori chiamati al voto. In Sardegna la tornata elettorale, in 28 Comuni tra i quali Cagliari e Sassari, si terrà invece il 16 giugno e interesserà poco più di 390mila elettori.

Nei Comuni sopra i 15mila abitanti è possibile il turno di ballottaggio, previsto per domenica 9 giugno. Il vademecum per il voto cambia infatti a seconda del numero degli abitanti. Nei Comuni fino a 15mila abitanti si può tracciare: solo un segno sul candidato sindaco; solo un segno sulla lista collegata al candidato sindaco; sia sul candidato sindaco che sulla lista collegata. Il voto viene attribuito sia alla lista di candidati consiglieri che al candidato sindaco collegato. Nei Comuni fino a 15mila abitanti viene eletto primo cittadino chi ottiene il maggior numero di voti.

Un test importante, quello di oggi, che riguarderà molte grandi città. Vanno al voto cinque capoluoghi di Regione: Firenze, Bari, Perugia, Potenza e Campobasso. A questi centri si aggiungono una ventina di capoluoghi di provincia: Ascoli Piceno, Avellino, Bergamo, Biella, Cremona, Ferrara, Foggia, Forlì, Lecce, Livorno, Modena, Pavia, Pesaro, Pescara, Prato, Reggio Emilia, Rovigo, Verbania, Vercelli e Vibo Valentia.

