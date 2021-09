Spoleto avrà un Liceo ad indirizzo biomedico: riconoscimento del Miur al Sansi-Volta-Leonardi

Giovedì 30 Settembre 2021, 12:52 - Ultimo aggiornamento: 12:54

SPOLETO - Importante riconoscimento per il Polo liceale di Spoleto, scelto dal Ministero dell’Istruzione per il percorso di Biologia con curvatura biomedica. Ne dà notizia lo stesso IIS «Sansi Leonardi Volta», spiegando che in tutta l’Umbria sono state scelte come idonee a sostenere l’innovativo curricolo formativo appena due scuole, 44 a livello nazionale (hanno presentato la propria candidatura ben 250 istituti). «Tale successo – spiegano da Piazza Carducci - è solo l’inizio di un iter che conferma la prospettiva di avanguardia del nostro liceo, attento a cogliere le richieste e le prerogative degli studenti del territorio connettendole ai trend di offerta nazionale nel mondo delle professioni e delle esigenze della comunità sociale. Sempre più numerosi gli studenti che si indirizzano al corso di laurea in Medicina, rispondendo al bisogno della disponibilità di Medici che il nostro paese e il mondo intero stanno rivelando, soprattutto in questo momento storico». A partire dal terzo anno, gli studenti effettueranno approfondimenti di 50 ore annue: 40 nei laboratori interni con la formula dell’impresa formativa simulata (con docenti e medici dell’Ordine) e 10 nelle strutture sanitarie individuate dagli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Provinciali, in modalità di PCTO (percorsi per le competenze trasversali e orientamento)». Un’ottima opportunità per chi intende proseguire gli studi nell’ambito delle professioni sanitarie.