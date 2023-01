Martedì 10 Gennaio 2023, 11:07

Per il compleanno, che festeggia oggi con tanto di spettacolo del mago Merletto, ha rinunciato a giocattoli, vestitini o bambole. A chi le ha chiesto quale regalo volesse, Aida Pia ha risposto senza un attimo di esitazione: cibo per gli animali abbandonati. Sensibilissima, la sua grande passione finora l'ha espressa prendendosi cura di otto gatti, tanti quanti le candeline che spegne. Angy, Biancaneve, Milky, Stella bianca, Lion, Black, Tiger, Nuela. Nell'ultima letterina a Babbo Natale, però, ha sentito il bisogno di andare oltre ed ha manifestato la speranza di «diventare famosa attraverso gesti che possano migliorare il nostro mondo, in particolare la cura e la salvaguardia dell'ambiente, degli animali bisognosi». Ma chi è Aida Pia? «Una bambina diligente ed educatissima, ma quando per qualsiasi motivo incontra un cane, un gatto o qualsiasi altra bestiola “perde il controllo”, impazzisce di gioia, è quasi impossibile frenarla». Così la descrive il babbo, Emiliano Palombi, che ne apprezza lo slancio. «Chiede, accarezza, coccola». Qui nasce il desiderio da realizzare grazie al vecchio vestito di rosso che si muove su una slitta tirata dalle renne. L'entusiasmo della piccina è risultato così contagioso da coinvolgere compagni della scuola primaria di Niccone e di danza, amichetti, parenti. «I bambini hanno risposto positivamente, ci aspettiamo che l'iniziativa abbia un buon successo», auspica Emiliano. «Aida Pia vorrebbe che il suo esempio venisse seguito da altri». Intanto, ha lanciato un sasso nello stagno, come testimonia il calore dei gestori del Rifugio di Pierantonio nel salutare l'idea. Insieme alla sorella maggiore della festeggiata, Gilda, e ad una quarantina di piccoli invitati, saranno presenti al compleanno per ricevere le crocchette raccolte e per nominare Aida Pia membro onorario del Centro. Un'emozione grandissima per lei, per i suoi amichetti, cui andrà un regalo dei volontari, ma anche per i genitori. Il gesto di Aida Pia, intanto, ha acceso i riflettori su ”Randagi allo sbaraglio”. «Una piccola associazione che opera per la cura, la messa in sicurezza, la sterilizzazione e l'adozione di gatti randagi nel territorio», spiegano i promotori. «Collaboriamo con strutture che accolgono animali da compagnia e non solo, bisognosi di cibo, medicinali e quanto necessario al loro benessere», puntualizzano. «Tramite alcuni eventi cerchiamo di provvedere e soddisfare i casi che si presentano, di inserire nel nostro gruppo giovani e giovanissimi che hanno a cuore la tutela ed il benessere degli animali, di sensibilizzare la popolazione su temi come sterilizzazione, abbandono, adozione».