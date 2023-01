Morta orca star dell'acquario di Mosca. La denuncia delle associazioni: «Narnia aveva soltanto 17 anni»

"A Mosca non c'è il mare e nemmeno l'oceano ma c'è il Mosca Aquarium. Con 12mila creature marine provenienti da varie parti del mondo, è uno dei più grandi d'Europa". Questo, uno dei comunicati pubblicitari dedicati all'acquario di Mosca che, diffusi sul web, raccontano le meraviglie del parco marino russo. "Tutti i visitatori, viene sottolineato, possono mettere le mani in acqua e accarezzare crostacei, granchi e razze. Le star della struttura, però, sono tre orche". O meglio, erano. Sì perché una di loro, Narnia, la più grande e vecchia del trio, è morta. Una scomparsa improvvisa che ha lasciato tutti di stucco. Sì perché oltre alla giovane età, aveva non più di diciassette anni, sembra che fino al giorno prima non avesse evidenziato malori o comunque segni di una qualsiasi malattia.

"E allora, si chiedono associazioni come Ceta Base che ha diffuso le immagini che proponiamo, come è morta?". Stando a quanto riportato dai canali ufficiali dell'acquario, Narnia sarebbe morta per una occlusione intestinale acuta. Spiegazione che però non sembra aver rasserenato gli animi di appassionati e animalisti. "Fosse stata libera in natura, dicono, sarebbe ancora viva e felice con la sua famiglia". Le orche, infatti, così come i delfini sono animali sociali. Capaci di coprire distante impensabili in un solo giorno, trascorrono l'intera vita assieme ai loro simili. Una possibilità che è stata negata alla povera orca così come alle altre due componenti dell'ormai ex trio. Narnia era stata catturata l'11 agosto del 2012 nelle acque del Pacifico della Reyneke Bay, nel Mare di Okhotsk, non distante dalla costa siberiana. Dopo varie perenigrazioni, l'orca era finita nella vasca dell'acquario moscovita dove, arrivata a pesare tre tonnellate, pochi giorni fa, ha smesso di nuotare per sempre. L'aspettativa di vita per le orche che vivono in natura va dai 50 fino agli 80 anni. In cattività, la media si abbassa notevolmente, così come la loro pinna dorsale. Salvo pochissimi casi, infatti, sembra non riescano a sopravvivere più di trent'anni.