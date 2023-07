Uj50. Aspettando Bob Dylan: ecco la scaletta di stasera. Il programma di venerdì 7, con tanti live gratuiti

PERUGIA - Dopo le anteprime di ieri, scatta finalmente l’attesa edizione del cinquantenario di Umbria Jazz. Contando le ore che mancano prima che questa sera Bob Dylan lasci il segno con un live “intimo” all’Arena Santa Giuliana (perché la moltissimi brani provengono dall’album “Rough and Rowdy ways“, perché il Premio Nobel per la Letteratura si esibirà lungamente solo con un pianoforte e soprattutto perché l’evento sarà rigorosamente “phone free” ovvero senza riprese audio, video e fotografie) ecco la scaletta di brani che il cantautore sta proponendo nelle sue date italiane:

Watching the River Flow

Most Likely You Go Your Way (and I’ll Go Mine)

I Contain Multitudes

False Prophet

When I Paint My Masterpiece

Black Rider

My Own Version of You

I’ll Be Your Baby Tonight

Crossing the Rubicon

To Be Alone with You

Key West (Philosopher Pirate)

Gotta Serve Somebody

I’ve Made Up My Mind to Give Myself to You

West L.A. Fadeaway

Mother of Muses

Every Grain of Sand

Goodbye Jimmy Reed

Intanto la lunga prima giornata di Festival sta per entrare nel vivo. Come da tradizione, il “la” ad Uj lo daranno i Funk off alle 11.30 con la prima street parade in Corso Vannucci (si replica alle 18). Confermato lo storico palco dedicato ai live gratuiti, quello ai Giardini Carducci, che proporrà fino a domenica prossima un ricco cartellone tra soul, blues, R&B, swing, dixieland e gipsy. Da segnalare per oggi alle 13.00 l’imperdibile concerto di tre fuoriclasse del jazz italico come Ellade Bandini, Massimo Moriconi e Nico Gori; alle 14.30 esordio per il pianista settantaduenne Mitch Woods, direttamente da Brooklyn; alle 17 il ritorno degli scatenati Sugarpie & the Candymen (replica alle 20); alle 18.30 l’irresistibile soul di J.P. Bimeni accompagnato dai suoi The Black Belts (replica alle 23); attese per le 21.30 le Shake 'Em Up Jazz Band con il loro sound “vintage”; in chiusura, a mezzanotte e mezzo, The New Orleans Mystics.

Alla Bottega del Vino, l’appuntamento con Jazz Wine & Gourmet Cousine è con i Modalità Trio (Bandini, Moriconi e Gori) alle 19, mentre poco prima (alle 18.30) al Priori Secret Garden è previsto un Jazz Aperitif con l’americano Mitch Woods. Al Santa Giuliana after show con gli amatissimi Ray Gelato & The Giants, per una chiusura di serata in chiave swing. Sempre sul fronte dei live gratuiti è confermato anche lo stage in Piazza IV Novembre, con le esibizioni delle big band provenienti dai college universitari e concerti serali di alto livello sotto il segno dello svago. Oggi però solo due live: alle 21.30 un tuffo nelle sonorità Gullah con i Ranky Tanky e alle 23.30 Michael Mwenso e i suoi The Shakes per scatenarsi su ritmi afro-americani. Si inaugura intorno a mezzanotte l’immancabile il rito delle jam session, che approdano alla Taverna 36 (a pochi passi da Piazza Italia). La resident band è di grande esperienza, con Piero Odorici, Daniele Scannapieco, Paolo Birro, Aldo Zunino e Xaver Hellmeier.

Dopo l’esibizione con il progetto “Dear Dexter” il palco si aprirà a qualunque musicista vorrà lasciarsi rapire dal flusso jazz.