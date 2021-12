Bruce Springsteen, vendute alla Sony tutte le sue canzoni per 500 milioni di dollari

Bruce Springsteen ha venduto i diritti sul proprio catalogo musicale a Sony Music per oltre 500 milioni di dollari. Lo riferiscono fonti di mercato citate dalla stampa internazionale, sottolineando che si tratta del maggior accordo mai concluso sull'opera di un singolo artista. Il deal include il catalogo musicale registrato dal “Boss”, oltre che l'intero lavoro come compositore, e dà a Sony la proprietà di classici come «Born to run», «Born in the Usa» e «Blinded by the light». L'operazione segue quelle analoghe realizzate da altri musicisti tra cui Bob Dylan, che lo scorso hanno aveva ceduto i diritti sulle proprie opere a Universal per oltre 300 milioni. Dopo Bob Dylan, Neil Young, Paul Simon e Tina Turner anche il Boss ha deciso di cedere tutto il suo repertorio musicale a una sola etichetta, vale a dire che d'ora in poi la Sony incasserà i diritti di ogni passaggio musicale dei suoi brani. Se la cifra dell'accordo fosse confermata sarebbe, secondo gli esperti, un record per questo tipo di acquisizione.

Fino a pochi anni va era rarissimo che musicisti vendessero i propri cataloghi. Il trend è diventato sempre più frequente nei mesi della pandemia, via via che i grandi del rock invecchiano e cominciano a pianificare la successione monetizzando per conto degli eredi sulla loro produzione artistica.

