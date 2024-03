Avigliano Umbro, teatro. Opera network presenta "Homer, Francesco & Bob Dylan poesia, musica e spiritualità attraverso i millenni"

AVIGLIANO UMBRO Il comune presenta "Umbria cantat", viaggio musicale tra poesia e spiritualità. L'appuntamento è per il 5 aprile 2024 con lo spettacolo Homer, Francesco & Bob Dylan poesia, musica e spiritualità attraverso i millenni con concept di Carla Zanin, voci recitanti di Cristina Borgogni e Paolo Lorimer.

Uno spettacolo in due parti, la prima, alle 19, nella biblioteca comunale e la seconda, alle 21, nella chiesa della Santissima Trinità.

Nei locali della biblioteca il pubblico avrà la possibilità di vivere un'esperienza di realtà virtuale, successivamente, nella chiesa, avrà luogo lo spettacolo principale.

Uno spettacolo diviso in cinque quadri, ciascuno dedicato a un artista simbolo di una particolare modalità espressiva poetica.

Omero, l'archetipo del cantore; Francesco il giullare di Dio; Dante, il simbolo della cultura medievale, Neil Young e Bob Dylan. Nel corso dello spettacolo si sovrappongono idiomi antichi e moderni: greco antico, latino, volgare italiano e inglese. Ogni brano è introdotto da un testo poetico recitato.

«Questa celebrazione culturale - spiega il sindaco di Avigliano Umbro Luciano Conti - unirà le tradizioni musicali umbre con le più moderne tecnologie di realtà virtuale, offrendo al pubblico un’esperienza indimenticabile. Vi invitiamo a partecipare a questo evento unico, che si preannuncia come un punto di riferimento per la cultura e l’innovazione nella nostra comunità. Ringraziamo Opera Network per aver scelto il nostro borgo».