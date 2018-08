SPOLETO - Sfrecciavano con potenti auto sportive, tra cui un Porsche Cayenne, per le strade del centro Italia e mettevano a segno con metodica precisione anche più di tre furti in abitazione al giorno. Sono state arrestati dai carabinieri, in un'operazione congiunta delle Compagnia di San Sepolcro e Spoleto, due pregiudicati albanesi, di 26 e 22 anni, senza fissa dimora. Gli arresti al termine di una brillante operazione, in cui i malviventi hanno anche speronato due auto dei carabinieri. Pesanti le contestazioni mosse a carico dei due pregiudicati, che oltre a una ventina di furti devono rispondere anche delle accuse di resistenza , lesioni personali aggravate, danneggiamento aggravato, ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli. I furti contestati (ma l'attività di indagine è ancora in corso) sono stati commessi nelle province di Arezzo, Perugia, Pesaro Urbino, Ancona e Varese. "I militari dell’Arma - è stato riferito - hanno svolto un’attenta analisi del loro modus operandi, che prevedeva l’impiego di veloci macchine sportive rubate utili a raggiungere rapidamente i luoghi designati per i furti e, qualora scoperti, sfuggire repentinamente alle forze dell’ordine. Infatti, una volta individuata l’autovettura utilizzata con maggior frequenza dai malviventi, un Porsche modello Cayenne rubato a Jesi nei mesi precedenti e dopo l’effettuazione di diversi servizi, è scattata l’operazione durante la quale, i due pregiudicati, nel tentativo di sottrarsi all’arresto, hanno anche speronato due autovetture di servizio e dopo un rocambolesco inseguimento a piedi, sono stati fermati e assicurati alla giustizia. A seguito dell’operazione i Carabinieri hanno recuperato tre automobili di grossa cilindrata, già riconsegnate ai legittimi proprietari e parte della refurtiva che verrà riconsegnata nei prossimi giorni".

Venerdì 31 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:31



