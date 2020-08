Trasimeno, residence abusivo chiuso dai carabinieri

CASTIGLIONE DEL LAGO - Avevano avviato un complesso residenziale dove ospitavano turisti, pubblicizzandolo anche sui siti e motori di ricerca dedicati al turismo, senza avere autorizzazioni. I titolari di una struttura ricettiva nella zona di Castiglione del Lago sono stati multati con oltre 3mila euro, oltre alla cessazione dell'attività fino a quando non risulteranno in regola con i titoli abilitativi necessari. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, i gestori del complesso, composto da vari appartamenti e due piscine, non avevano mai presentato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività agli uffici del Comune. © RIPRODUZIONE RISERVATA