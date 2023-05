Terni, un quadrangolare di calcio per ricordare Luisa Pruni Piccioni

TERNI - Secondo appuntamento con il quadrangolare di calcio per ricordare Luisa Pruni Piccioni, indimenticata docente della Leonardo Da Vinci.

Appuntamento sabato 27 maggio all'impianto sportivo "Unicusano training center Renato Perona" in via Sabotino che, dalle 15 alle 18 e 30, ospiterà il secondo memorial Luisa Pruni Piccioni, torneo di calcio a carattere nazionale organizzato dalla Ternana Calcio.

Il torneo è riservato ai calciatori appartenenti alla categoria under 14 regolarmente tesserati F.I.G.C. con la propria società per la stagione in corso. Le squadre in campo saranno la Ternana, C4, Pescara e asd Nuova Valle Aurelia. Con il memorial la famiglia ricorda "Luisa, moglie, mamma e nonna esemplare, che ha sempre motivato costantemente i nipoti nello studio e nello sport e determinata ad affermare i valori della famiglia. Una cittadina fiera delle sue radici ternane e sempre vicina ai suoi cari a Roma". Alle premiazioni sarà presente il sindaco, Leonardo Latini.