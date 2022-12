Terni, a Vittoria Nicoli la borsa di studio in ricordo di Luisa Pruni Piccioni

TERNI - Vittoria Nicoli, della terza E della scuola Leonardo Da Vinci, ha ricevuto la borsa di studio in memoria di Luisa Pruni Piccioni.

Durante la cerimonia la dirigente, Barbara Margheriti, ha espresso la propria gratitudine e il piacere di ospitare un evento pieno d'amore: "Tramandare la memoria di valori é l'unicità di una vita, e' la vera storia d'amore e d'impegno. Solidità, crescita per una forza che superi ogni fragilità, nella vita meno obiettivi e credere in quello che conta di più e perseguirlo con dedizione, fermezza e costanza. Riflettiamo sulle emozioni e sugli input che ci sono arrivati, più contatto e correre di meno, vivendo i nostri attimi di storia".

Massimo Piccioni, presente con i figli Andrea e Paola e i nipoti Francesco e Alessandro ha sottolineato «la volontà di valorizzare un ricordo, ma soprattutto di voler essere uno stimolo per costruire le fondamenta per un futuro, il futuro dei giovani, in un passaggio di consegne che traduca le cose buone di ciascuno in una proiezione di continuo miglioramento. A Vittoria - ha aggiunto - gli auguri per un futuro ricco di soddisfazioni".

Il sindaco, Leonardo Latini ha ringraziato la famiglia Piccioni, «l'esempio della vita, il ricordo della mia scuola nel segno di un amore che non smetterà mai di esserci anche quando la persona amata non c'e più e vivrà sempre nel nostro cuore».