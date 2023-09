Terni, travolto da una finestra in un cantiere di via Turati: ferito 19enne campano

TERNI - E’ stato travolto da una finestra che era appoggiata su un bancale e che, a causa del forte vento, l’ha centrato in pieno.

A liberare il giovane operaio i colleghi di lavoro, che hanno dato l’allarme.

Il 19enne campano, soccorso dall’ambulanza 118 e trasportato in ospedale, è stato ricoverato in medicina d’urgenza con un trauma vertebrale. La prognosi di guarigione è di quaranta giorni.

L’infortunio si è verificato nel primo pomeriggio di ieri all’interno del cantiere edile allestito nel condominio di via Turati 70, dove sono in corso lavori di ristrutturazione nell’ambito del bonus 110 per cento.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, chiamati per liberare il 19enne dalla grossa finestra che lo aveva travolto, e gli agenti della squadra volante.

Il giovanissimo operaio, cosciente ma con lesioni alle vertebre, è stato preso in cura al “Santa Maria” con codice rosso.

Agli investigatori, che hanno acquisito le testimonianze di chi era presente, il compito di ricostruire le circostanze dell’incidente. Sul posto anche il personale del servizio di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro dell’Usl Umbria2.

Sotto la lente il rispetto delle norme di sicurezza messe in atto nel cantiere di via Turati e il rapporto di lavoro del 19enne campano.

«E’ ora che la politica intervenga convocando un tavolo per affrontare il tema dell’emergenza sul lavoro - tuona Maurizio Molinari, segretario generale della Uil dell’Umbria. Non è più possibile tergiversare e i dati che vedono l’Umbria in testa alle regioni meno sicure su questo fronte lo dimostrano».

Per Molinari ieri è stata messa in pericolo un’altra vita «per negligenza e pressapochismo. Serve sicurezza, formazione e tutele per i lavoratori - aggiunge - e il sindacato è pronto a raccogliere questa sfida».