Incidente nelle gallerie lungo il Rato, mezzo pesante sversa decine di litri di gasolio: traffico bloccato in entrambe le direzione

Lungo la Terni-Orte il traffico in direzione Terni è temporaneamente bloccato a causa di un incidente in prossimità dello svincolo di Montoro (km 22,800). L’incidente ha riguardato un mezzo pesante che non ha coinvolto altri veicoli. Il mezzo pesante ha sversato litri e litri di gasolio che ha invaso le due gallerie presenti, sul posto il personale dell'Anas e la polizia stradale per coordinare le deviazioni del traffico con rispercussioni a Narni Scalo e sulla Marattana.