Terni, il Soroptimist chiama a raccolta gli studenti per ridisegnare la città

L’appuntamento è per sabato 7 ottobre, alle 15 a palazzo Gazzoli quando verranno presentati i risultati del concorso “Ri-Generazione-Città Giovane”, ideato dal Soroptimist International Club Italia nell’ambito del patto di collaborazione con il comune di Terni. Il progetto è rivolto alle nuove generazioni e le invita a descrivere un cambiamento degli spazi urbani esprimendo la loro creatività, le loro idee, i loro bisogni ed i loro sogni. L’intento è quello di stimolare gli studenti ad un approccio di cittadinanza attiva chiedendo di guardare in modo critico il contesto urbano in cui vivono e formulare ipotesi e proposte.

Gli studenti delle scuole ternane che hanno partecipato al concorso potranno esporre i loro lavori e confrontarsi con gli altri ragazzi.

Interverranno all’incontro a palazzo Gazzoli Stefania Capponi presidente Soroptimist Club Terni, Filomena Zamboli dirigente scolastica, Lorenzina Bolli, referente ternana del concorso, Viviana Altamura assessora Welfare comune di Terni.

Le conclusioni saranno affidate a Stefano Cecere presidente dell’ordine degli architetti della provincia di Terni.