"Terni col cuore" tende la mano all'Emporio Bimbi della San Vincenzo de' Paoli

Ammonta a 5.000 euro la donazione elargita dall'associazione “Terni col Cuore” all’Emporio Bimbi della San Vincenzo de’Paoli di Terni, proprio nel giorno della festa di San Vincenzo de’ Paoli. Un aiuto che permetterà a questa struttura, che compie 7 anni, di continuare l’attività per i prossimi mesi.

Il contributo sarà utilizzato per le finalità dell'Emporio Bimbi, ossia per aiutare i bambini nel percorso di crescita umana e culturale fornendo loro beni,opportunità e servizi necessari per una vita dignitosa, evitando quindi discriminazioni che potrebbero derivare dalla mancanza di beni e conoscenze soprattutto nell'ambiente scolastico.

Attualmente sono circa 500 bambini da 0 a 14 anni che vengono assistiti all'Emporio Bimbi che riceveranno, grazie a questo contributo di “Terni col Cuore”, la fornitura mensile materiali scolastici vari, pannolini, dentifrici, spazzolini.

detergenti, latte in polvere, omogeneizzati e quanto serve per assicurare una buona prima colazione e la merenda da portare a scuola.

Riceveranno anche servizi quali aiuto compiti, laboratori creativi e didattici, momenti di festa nella consapevolezza che con la cultura e la conoscenza degli altri si può raggiungere un futuro di pace.