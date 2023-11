Terni, anche il procuratore Alberto Liguori in corsa per sostituire Nicola Gratteri a Catanzaro

TERNI - C'è anche il procuratore, Alberto Liguori, tra i nove magistrati in lizza per la sostituzione di Nicola Gratteri, che ha lasciato la guida della procura di Catanzaro per quella di Napoli.

Un ufficio giudiziario strategico perché, come Dda, è competente, oltre che su quella del capoluogo, sulle province di Cosenza, Crotone e Vibo Valentia.

Tra gli aspiranti, due magistrati che già svolgono le funzioni di procuratore capo: Alberto Liguori e Salvatore Curcio attualmente a Lamezia Terme.

Ora inizia la procedura di valutazione da parte della Commissione incarichi direttivi del Csm, che si concluderà con la proposta di nomina al Plenum.