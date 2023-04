Terni, pittura e poesia per raccontare il mondo delle donne

Due P, le due iniziali delle parole penna e pennello. Due le donne che hanno ideato la mostra, intitolata appunto Due P, che si è inaugurata sabato mattina nella galleria della Coop di via Gramsci.

L’idea è nata dalla poetessa Gabriela Silenzi e dalla pittrice Orietta Tartari, per ogni opera pittorica è stata scritta una poesia, al pennello si è unita la penna. Due codici diversi per esprimere sentimenti ed emozioni, due punti di vista diversi per raccontare il mondo delle donne. Ed eccola la rosa di spine che rifiorisce, flessibile giunco che si rialza, la poesia che racconta il dipinto in cui troneggia un’immagine di donna affascinante, delineata con linee morbide, sinuose, la donna indossa dei guanti rossi che non riescono a contenere gocce di sangue che cadono impietosamente a terra.

L’evento è organizzato in collaborazione con l’associazione Il Castello di Papigno. Mercoledì 19 aprile alle 18 la mostra ospiterà i lavori dei bambini che frequentano il corso di pittura presso i laboratori organizzati dall’associazione Il Castello. «E’ un modo per dare spazio ai nostri piccoli artisti, per farli sentire protagonisti, per fargli vivere un pomeriggio da artisti maturi. Crediamo che sia importante anche premiare l’impegno di questi bambini, con i nostri laboratori di pittura cerchiamo di creare alternative concrete all’isolamento che la nostra società sta costruendo. Lasciamo da parte il cellulare per lavorare insieme divertendoci e dando libero spazio all’artista che è in ogni bambino», spiega Orietta Tartari che è anche insegnate dei corsi

La mostra sarà visitabile fino al 22 aprile.