Terni, a pediatria Babbo Natale arriva con i vigili del fuoco e porta doni per tutti

TERNI - Anche quest’anno Babbo Natale, con l’aiuto dei vigili del fuoco, ha visitato il reparto di pediatria dell’ospedale di Terni.

Con l’ausilio dell’autoscala dei pompieri è arrivato al "Santa Maria" e si è recato al reparto di pediatria per consegnare i doni ai piccoli degenti.

Accompagnato da alcuni supereroi e insieme ai vigili del fuoco che si sono calati dal tetto della struttura ospedaliera fino alle finestre del reparto di pediatria, Babbo Natale si è intrattenuto con i piccoli ospiti, con i loro familiari e con il personale del reparto donando un momento di vicinanza e allegria.

"L’iniziativa, fortemente voluta dal personale del comando dei vigili del fuoco di Terni - si legge in una nota - è stata realizzata in accordo con la struttura ospedaliera, con l’obiettivo offrire, per quanto possibile, un'atmosfera natalizia e di festa ai bambini che si trovano a passare questo periodo di festa in Ospedale".