Terni, la donazione delle fiamme gialle alla Caritas per le famiglie in difficoltà

TERNI - Il grande cuore dei militari del comando provinciale della guardia di finanza di Terni e della locale sezione dell'associazione nazionale finanzieri d'Italia contribuisce ad alleviare il disagio delle famiglie in difficoltà.

In occasione delle festività natalizie anche quest'anno le fiamme gialle hanno acquistato generi di consumo che sono stati donati alla caritas diocesana di Terni-Narni-Amelia, impegnata nell’opera di solidarietà alimentare a favore di persone e famiglie bisognose.

I prodotti offerti dalle fiamme gialle ternane sono stati consegnati, nella sede del comando provinciale, dal colonnello Mauro Marzo a don Giuseppe Zen, direttore della caritas diocesana, alla presidente dell’associazione di volontariato San Martino, Martina Tessicini, e alla responsabile della mensa di San Valentino, Fernanda Scimmi.

I volontari hanno ringraziato i finanzieri per la quotidiana attività svolta a tutela della legalità e per l’iniziativa benefica rivolta a tutti coloro che sono in difficoltà per la mancanza di lavoro e per gli effetti negativi della crisi economica.

La donazione testimonia come l’azione del corpo si estrinsechi, oltre che nelle imprescindibili attività di contrasto agli illeciti economico-finanziari, anche in ambito sociale, evidenziando la vicinanza concreta delle fiamme gialle nei confronti dei cittadini con un occhio attento a chi convive con condizioni di disagio.