Le tradizioni rurali reatine rivivono in un convegno

RIETI - Rievocazione delle Tradizioni Rurali: "I cavalli infiocchettati" e la benedizione degli animali di Sant’Antonio Abate a Rieti. L’associazione Orizzonti Sabini in co-progettazione con OpenHub Lazio di Rieti nell'ambito del progetto presentato per OpenCultura, propone una giornata dedicata alle celebrazioni più sentite e caratteristiche di Rieti: "I cavalli infiocchettati e la benedizione degli animali di Sant’Antonio Abate". L’evento è gratuito, e si svolgerà domani alle 15.30, in via Pennesi 2, presso la sede di OpenHub Lazio.

La tradizione

«La tradizione di benedire gli animali - spiegano gli organizzatori - in occasione della festa di Sant'Antonio Abate, patrono degli animali, è un rito che affonda le sue radici nel tessuto storico e sociale della nostra città.

Risalente ai primi del Novecento, questa pratica era intrinsecamente legata al mestiere del carrettiere, una figura centrale nell'economia locale dell'epoca. Durante l'evento, i cavalli sono splendidamente addobbati e portati in piazza per ricevere la benedizione, un gesto che simboleggia la gratitudine e il rispetto per il loro ruolo nella comunità agricola».

I relatori Mario Travaglini e Valentino Iacobucci guideranno il pubblico attraverso la storia e il significato di questa affascinante usanza, illustrando come il rito dei "Cavalli Infiocchettati" non solo celebra il legame tra gli uomini e gli animali ma riflette anche la continuità delle tradizioni locali in un mondo moderno.