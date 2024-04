Violenza sulle donne, convegno formativo organizzato dal Nsc e dal Msap

RIETI - “Codice rosso”, applicazione, contesti e violenza sulle donne. Una delicatissima e sempre attuale tematica sarà al centro del convegno formativo organizzato dal Nuovo sindacato carabinieri e dal Movimento sindacale autonomo di polizia per approfondire e argomentare le tante sfaccettature - psicologiche, giudiziarie e morali - che concorrono quando sussistono episodi di violenza sulle donne.

Appuntamento per venerdì 12 aprile alle ore 10 presso la sala convegni del ristorante “Casale di villa Battistini” in via Tancia con avvocati, magistrati e giornalisti come relatori. Dopo i saluti del dei segretari provinciali Marco D’Ascenzi (Nsc), Carlo Giuli (Mosap), Sabatino Mastronardi (Nsc Lazio), Fabio Conestà (segretario generale Mosap), Massimiliano Zetti (segretario generale Nsc) e dell’avvocato Attilio Ferri (presidente ordine avvocati Rieti), interverrà il procuratore Cristina Cambi sui temi inerenti la notizia di reato e indagini e impulso nei casi di codice rosso ad aprire ufficialmente il convegno.

Poi le relazioni dell’avvocatessa Simona Pettine, il giudice Riccardo Porro sui profili di convalida dell’arresto e allontanamento d’urgenza per poi passare la parola all’avvocato Berardo Serafini (difesa della parte offesa).

Ampio spazio poi alla psicologa Barbara Mazzetti la quale interverrà su aspetti legati alle dinamiche di dipendenza affettiva, psicologia della donna maltrattata, relazioni abusanti, profilo dell’aggressore, alessitimia emotiva e victim blaming. A chiudere il contributo della giornalista Camilla Mozzetti del Messaggero (casi di femminicidi in Italia) e dell’avvocato Cristian Baiocchi.