Terni, causa maltempo trasferito al Secci l'ultimno spettacolo della rassegna Carsulae teatro

“Il canto delle Pietre”, ultimo spettacolo in programma per la rassegna Carsulae teatro, a causa delle avverse condizioni metereologiche è stato trasferito al teatro Secci. Era in programma per domani, martedì 29 agosto, al teatro antico di Carsulae ed invece si terrà al teatro del Caos a partire dalle 19.30.

Si tratta di uno spettacolo, il cui regista è il ternano Foloco Napolini, multidisciplinare che vuole gettare un ponte ideale tra i paesaggi della Sardegna e quelli dell’Umbria meridionale; un collegamento di odori, voci, suggestioni e riferimenti artistici tra le due terre.

La voce narrante di un pastore-poeta-viaggiatore mentale collega e introduce, con le sue parole, vari momenti di performance letteraria, musicale, di danza con protagonisti di alto livello: I Tazenda, gruppo storico e iconico della musica pop sarda, il danzatore e coreografo Afshin Varjavandi, gli attori Loretta Rossi Stuart, Blas Roca Rey.

Uno lavoro ritagliato su testi tradizioni, luoghi, acqua, vento, pietre, luna, popoli.

L'organizzazione di volontariato "Insieme per Terni" sarà presente allo spettacolo per promuovere una raccolta fondi per sostenere i bambini, gli anziani, e i disabili delle famiglie in difficoltà economiche di Terni.

La stagione estiva Carsulae Teatro è un progetto finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni.

Il biglietto d’ingresso allo spettacolo costa 12 euro.