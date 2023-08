Terni, spettacolo dedicato all'acqua, all'ombra della roverella centenaria dei Campacci

E’ fissato per martedì 29 agosto alle ore 18,30 nella meravigliosa location ove è situata la “Roverella” centenaria all’ingresso del Parco Campacci, lo spettacolo a cura del gruppo “I Narrautori” i cui componenti sono Alessandro Cavalieri, Emanuele Desantis e Francesco Franceschini. Il concerto, interamente eseguito dal vivo, senza basi preregistrate, dura circa settanta minuti e alterna sul palco canzoni, poesie e brevi racconti sul tema dell’acqua come risorsa da non sprecare ed elemento indispensabile alla nostra vita e come motivo di ispirazione per artisti di ogni tempo.

Gli obiettivi sono due: il primo è quello di sensibilizzare il pubblico sulla necessità di un corretto uso dell’acqua sollecitando tutti a una maggiore coscienza ecologica.

Il secondo di presentare un percorso che intersecando la canzone d’autore, la poesia e la narrativa offra punti di vista inediti su opere celebri che abbiano a che fare con l’acqua nella sua accezione più ampia. Si parlerà di mare, di lacrime, di città galleggianti, e di come tutti questi ed altri luoghi narrativi possano offrire letture anche allegoriche. Tra gli autori virtualmente presenti: Lucio Battisti, Enrico Ruggeri, Roberto Vecchioni, Antonello Venditti, Claudio Baglioni. E poi Umberto Saba, Charles Baudelaire, Edoardo Sanguineti, Dino Buzzati.

Lo spettacolo, inserito nel progetto Velino Festival 2023 della Pro Loco Marmore, ha il patrocinio del comune di Terni, ed è organizzato con il supporto di Hydra Museo della Cascata delle Marmore.